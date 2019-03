NPU: interni nadzor pokazal številne nepravilnosti

Decembra lani je nadzorna skupina notranjega ministrstva, še na zahtevo ministrice Vesne Györkös Žnidar , končala redni nadzor glede zakonitosti in strokovnosti izvajanja policijskih nalog. Portal Pod črto je poročilo pridobil, v njem pa je kup očitkov birokratov nad operativci. Pa so res kriminalisti, ki preiskujejo najhujša in najbolj obsežna kriminalna dejanja, delali slabo ali celo nestrokovno?

In kaj so tiste napake, ki jih kriminalistom očita MNZ? Nespoštovanje rokov pri vnosu dokumentov v evidence, napačno navajanje datumov, ko policija izve za kaznivo dejanje, nedosledno evidentiranje aktivnosti v postopku policijskega pridržanja, nestrokovnost pri vračanju zaseženih predmetov osumljenca, zamujen rok za poročanje uporabe prikritih metod dela, občutno predolgo trajanje policijskih preiskav.

Da je nadzor nad delom policije nujen, se strinja predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede, Branko Lobnikar. A dejstvo je, da mora biti ta strokoven in da ga morajo izvajati tisti, ki imajo zadostne kompetence. "Namen nadzora je pravzaprav v prispodobi, da postaviš ogledalo tistemu, ki ga preiskuješ, hkrati pa je treba zagotoviti, da to ogledalo daje realno in ne popačena slike."

Po naših podatkih so nadzor opravljali ljudje, ki v svojih policijskih karierah niso pisali kazenskih ovadb na področju gospodarskih in korupcijskih kaznivih dejanj. Da je poročilo precej površno, je razvidno tudi iz nekaterih ugotovitev, ki so kontradiktorna. Tako na primer najprej ugotavljajo, da zaostankov pri preiskavah na NPU nimajo. Dolgotrajni da so le tisti postopki, kjer morajo dokumente pridobiti iz tujine ali pa pri zelo kompleksnih preiskavah.

Medtem ko nekaj strani za tem, v sklepu zapišejo, da policijske preiskave trajajo občutno predolgo in da namen nadzora ni lov na čarovnice, ampak izboljšanje procesov. "Ocene samo na podlagi ene same ocene, še nikoli v nobeni situaciji ni dalo neke celovite in zanesljivega rezultata," pravi Lobnikar.

Kljub vsemu danes iz policije jasno - vse nepravilnosti in napake bomo odpravili.