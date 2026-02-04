Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kriminalisti kazensko ovadili Janija Prednika

Slovenj Gradec, 04. 02. 2026 13.24 pred 4 minutami 2 min branja 34

Avtor:
STA M.S.
Jani Prednik

Slovenjgraško tožilstvo je potrdilo, da so celjski kriminalisti zoper nekdanjega poslanca SD Janija Prednika vložili kazensko ovadbo. Prednika je zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini septembra lani ovadila njegova bivša partnerka.

Vložitev kazenske ovadbe potrjuje dopis slovenjegraškega tožilstva, ki ga je danes prejel odvetnik Prednikove nekdanje partnerke Radovan Cerjak in v katerem je tožilstvo zapisalo, da so 27. januarja letos od celjskih kriminalistov na podlagi zahteve tožilstva za dopolnitev kazenske ovadbe Prednikove bivše partnerke prejeli "poročilo in kazensko ovadbo", poroča portal N1

Tožilstvo lahko ovadbo zavrže, zahteva uvedbo sodne preiskave ali pa vloži neposredno obtožnico.

Jani Prednik je po razkritjih odstopil z mesta poslanca.
Jani Prednik je po razkritjih odstopil z mesta poslanca.
FOTO: Bobo

Po neuradnih informacijah N1 so kriminalisti Prednika ovadili zaradi suma kaznivega dejanja grožnje, za kar je zagrožena denarna kazen ali do šest mesecev zapora. 

Prednik je za STA komentiral, da je predkazenski postopek pokazal, da ni bilo fizičnega nasilja, kar ga veseli. V SD ovadbe podrobneje ne komentirajo, ob tem pa dodajajo, da je stranka svoje storila s tem, ko je terjala prevzem politične odgovornosti. Vsi ostali morebitni ukrepi pa morajo počakati na končno odločitev pristojnih organov.

Janiju Predniku bivša partnerica očita psihično in fizično nasilje. Nekdanji poslanec je v odzivu po prvih razkritjih zapisal, da nikoli ni bil nasilen, je pa "v stiski odreagiral narobe". Po medijskem poročanju o ovadbi je odstopil s poslanske funkcije. 

Preberi še Nekdanja partnerka ovadila poslanca SD, očita mu psihično in fizično nasilje

DZ se je z njegovim odstopom seznanil oktobra, s čimer mu je prenehal poslanski mandat, v poslanskih klopeh pa ga je nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak.

jani prednik policija kazenska ovadba

Za zapiranje Premogovnika Velenje predvidenih 1,3 milijarde evrov

KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
04. 02. 2026 14.33
Sram ga naj bo,njegov odstop ne pomeni nic,v zapor z takim prepotentnezem nasilnim.
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
04. 02. 2026 14.30
Edini, k kokr en mal zgleda tmle v parlamentu, pol pa to zj....z eno babnco. Na desce prešaltej, če je fajt je ornk fajt, pa noben ne upa nč rečt, da ni sramote, ker je izgubil fajt haha. No, sej dvakrat ni za rečt, da zaradi plana Hana , da naj bi bil enkrat PV ( tako kot Janša: BOG NJE DAJ ! ), da so mu mal nastavil.
Odgovori
0 0
wsharky
04. 02. 2026 14.29
ja kaj pa lahko pričakujemo od ene sfečkarke
Odgovori
+1
1 0
SloButale
04. 02. 2026 14.28
Na kratko njegov izgovor: nisem ampak sem.
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
04. 02. 2026 14.28
Urška pa Ivana ne upa prijaviti? Ja,Kosovarji so pač taki.
Odgovori
+3
3 0
myomy
04. 02. 2026 14.26
Kaj se takšnih stvari ne da preveriti prej, preden sploh kdo kandidira na listi stranke? Enostavno stopijo do partnerja ali partnerice, staršev, kakšnega prijatelja in se pozanimajo o kandidatu. Če ga že najbližji popljuvajo, potem vsekakor ni primeren za kandidata stranke na volitvah. Ampak te politčne ovce raje dobijo po glavi po volitvah, takrat, ko je že prepozno. Kekci na kvadrat sedijo v parlamentu. Kaj šele strankarski Rožleti izven parlamenta. Groza.
Odgovori
0 0
Bombardirc1
04. 02. 2026 14.25
Svetel primer z odstopom v slovenski politiki. Nekatere pa iz zapora na seje DZ vozijo...
Odgovori
+3
4 1
igy02
04. 02. 2026 14.22
Ga ne zagovarjam. Ampak, glede na to, da ni vec javna oseba, so taki članki brez veze.
Odgovori
+2
4 2
Lepdan123
04. 02. 2026 14.33
Kar naj se objavi nasilneže, ne glede na to kdo je!
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
04. 02. 2026 14.15
Nasilneži v ostalih strankah so se skriti.Kako pa jaj foto pub.?
Odgovori
+4
6 2
ZMERNI DESNIČAR
04. 02. 2026 14.18
8.marc podpira to :)
Odgovori
+2
5 3
M_teoretik
04. 02. 2026 14.10
Ni bilo fizičnega nasilja!? A pol tud kuhne ni rabu novo nabavljat kot nekateri!?
Odgovori
+5
6 1
laky71
04. 02. 2026 14.10
In take zgube so nam -nam krojijo življenje. Sramota kaj vse lazi po parlamentu. Naj mi ga dajo za eno uro...
Odgovori
+5
6 1
BBcc
04. 02. 2026 14.06
Ta sd, sds in nsi ven s politike. Da pride močan veter v Jadra Slovenije.
Odgovori
-4
6 10
BBcc
04. 02. 2026 14.07
In Logarja, ki satelit sds.
Odgovori
-3
7 10
ZMERNI DESNIČAR
04. 02. 2026 14.13
kaj imaš v mislih pirati,levica in mi socialisti v koalicijo pa srp in kladivo na zastavo legaliziramo vse droge in to je to pa seveda nagnat bogate z bajoneti v morje al kako že pravi
Odgovori
+6
9 3
Smartička
04. 02. 2026 14.20
Bravo!
Odgovori
+1
1 0
a res1
04. 02. 2026 14.04
Ni dobil doze? Ali je bila pa slaba...
Odgovori
+5
6 1
medŠihtom
04. 02. 2026 14.04
ni vedela da mora bit tiho. ni vedela. če verjameš. jaz sem prepričan da one točno vejo kdaj je treba in bolje bit tiho, pa vseeno izzivajo. tako da gospodje kvečjemu lahko oškodovanec.
Odgovori
-1
4 5
ZMERNI DESNIČAR
04. 02. 2026 14.06
bedarija, če neznaš obvladovat jeze je tvoj problem
Odgovori
+1
4 3
Capri
04. 02. 2026 14.25
Ti niti za zdravljenje nisi več primeren, sicer vsak svoje dobi kar mu pripada.
Odgovori
0 0
medŠihtom
04. 02. 2026 14.26
izvor jeze je potrebno sanirat, beri, odstranit-spametovat vzroke, pa se tudi s posledicami ne bo treba ukvarjat. to je tako kot bi reku da si zažgal lastno bajto, no pa sej je vse vredu, sej so jo gasilci pogasili, ne gori več, torej je vse v najlepšem redu in popolnoma isto kot prej. ne gre tako kajne ?
Odgovori
0 0
medŠihtom
04. 02. 2026 14.28
capri, le glej da te ne bodo tvoje sodbe, za katere nisi poklican, drago koštale tam kjer najbolj boli. so te mogoče že, pa še vedno vztrajaš pri istem ?
Odgovori
0 0
macolagobec
04. 02. 2026 14.03
Jani "porednik" je bil pač poreden.
Odgovori
+4
5 1
realist9000
04. 02. 2026 14.02
dekadentna elita.
Odgovori
+9
9 0
oježeš
04. 02. 2026 13.59
Če je res goljufal, naj ga obsodijo na kazen. Ampak to naj velja za vse, desna opcija zdaj z mikroskopom išče vse kar jim ne bo v prid na volitvah. Sami pa vse prej kot poštenjaki. Že to je problem, da je obsojeni sploh lahko kandidat na volitvah, še manj pa predsednik neke politične stranke. Ampak, oni v tem ne vidijo problema, problemi so izven njihove opcije.
Odgovori
-8
5 13
ZMERNI DESNIČAR
04. 02. 2026 14.09
kaj pa, če so obtožbe lažne in še ti nikoli niso nič dokazali,ker te nimajo kaj dokazat ker nisi nikoli naredil nič narobe ? potem takem tudi ? na drugi strani pa župan, ki so mu doakazali, da je baraba in ga nakoncu opravičili ?? vemo kdo so slabi
Odgovori
+4
6 2
cefre
04. 02. 2026 14.29
Ja ampak o lažnih obtožbah lahko govorimo pri vsakomur!
Odgovori
0 0
kala 09
04. 02. 2026 13.53
Kot večina iz SD.
Odgovori
+16
18 2
Banion
04. 02. 2026 13.48
častno odstopil, bi kakšen janšist tudi, me prav zanima. Zanimivo pri teh štorijah o nasilju ali spolnih zlorabah da se pojavijo pozneje nikoli takrat ko se morda zgodijo. Dokler je ženska imela od prednika koristi jo občasen focen ni moti,l ali kako
Odgovori
-10
2 12
ZMERNI DESNIČAR
04. 02. 2026 13.54
Janšist tega nebi naredil !!!
Odgovori
-2
11 13
Dragica Cegler
04. 02. 2026 13.45
Kaj opravite lev..I?A bo kakšen komentar ,kako baje Janez tepe Urško.Pa Klakocarjeva ga je snubila.Pikcarjenci levo.
Odgovori
+8
15 7
bibaleze
Portal
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
vizita
Portal
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Bančni kredit brez čakanja
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
Mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515