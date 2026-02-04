Kriminalisti kazensko ovadili Janija Prednika

Vložitev kazenske ovadbe potrjuje dopis slovenjegraškega tožilstva, ki ga je danes prejel odvetnik Prednikove nekdanje partnerke Radovan Cerjak in v katerem je tožilstvo zapisalo, da so 27. januarja letos od celjskih kriminalistov na podlagi zahteve tožilstva za dopolnitev kazenske ovadbe Prednikove bivše partnerke prejeli "poročilo in kazensko ovadbo", poroča portal N1 .

Po neuradnih informacijah N1 so kriminalisti Prednika ovadili zaradi suma kaznivega dejanja grožnje, za kar je zagrožena denarna kazen ali do šest mesecev zapora.

Prednik je za STA komentiral, da je predkazenski postopek pokazal, da ni bilo fizičnega nasilja, kar ga veseli. V SD ovadbe podrobneje ne komentirajo, ob tem pa dodajajo, da je stranka svoje storila s tem, ko je terjala prevzem politične odgovornosti. Vsi ostali morebitni ukrepi pa morajo počakati na končno odločitev pristojnih organov.

Janiju Predniku bivša partnerica očita psihično in fizično nasilje. Nekdanji poslanec je v odzivu po prvih razkritjih zapisal, da nikoli ni bil nasilen, je pa "v stiski odreagiral narobe". Po medijskem poročanju o ovadbi je odstopil s poslanske funkcije.