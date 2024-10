Kriminalisti na domu nekdanjega državnega sekretarja

Po naših informacijah gre za Nejca Brezovarja , državnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo v času vlade Mira Cerarja . Brezovar je sicer kot profesor zaposlen na ljubljanski Fakulteti za upravo. Tam so nam potrdili, da so fakulteto v sredo, 23. oktobra, obiskali kriminalisti in da so preiskovali enega od visokošolskih učiteljev. Preiskava ni povezana s poslovanjem fakultete ali delom učitelja na fakulteti, so zatrdili.

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so v sredo izvedli dve hišni preiskavi, so nam potrdili na PU Ljubljana. Kot so sporočili, sta vezani na eno fizično osebo zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. "Protipravna premoženjska korist, pridobljena s tem kaznivim dejanjem, znaša preko deset tisoč evrov. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS."

Na naš klic se je kasneje odzval tudi Brezovar, ki je potrdil, da je pri njemu na domu in v službi potekala kriminalistična preiskava. "Preiskovalci so po mojem mnenju postopali korektno. Lahko povem, da preiskava ni povezana z mojo sedanjo službo. Ostalega pa zaradi samega poteka postopka ne bi komentiral," je dejal.

Na Policiji so nam dodatno pojasnili, da je bila sredina preiskava nadaljevanje preiskave, ki so jo pričeli v letu 2021. Takrat so preiskovali sum storitve kaznivega dejanja s področja gospodarskega kriminala. Na podlagi dodatnih dokazov, ki so jih med tem pridobili, pa so začeli z novim predkazenskim postopkom. Tako so januarja letos izvedli 59 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih, in sicer pri 22 fizičnih osebah, 16 pravnih osebah, 3 državnih organih in v prostorih organa lokalne skupnosti.

Kot smo takrat poročali, je bil pod lupo kriminalistov tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Kriminalisti so v začetku letošnjega leta obiskali občino in Jankovićev dom. Med očitki je bilo napeljevanje k zlorabi položaja zaradi podpisa dveh sponzorskih pogodb z nogometnim klubom, preiskovali pa so tudi domnevno gradnjo luksuznega kompleksa.