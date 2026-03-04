Kriminalisti na SDH

"V SDH trenutno potekajo preiskovalni postopki Nacionalnega preiskovalnega urada, ki se nanašajo na upravljanje terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank in ne na poslovanje naše družbe," so sporočili s Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Po naših neuradnih informacijah je sicer glavni osumljeni Matej Pirc, nekdanji član uprave SDH in aktualni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank.

Dodali so, da konstruktivno sodelujejo s pristojnimi preiskovalnimi organi ter jim zagotavljajo vse relevantne informacije in zahtevano dokumentacijo."SDH bo pristojnim organom tudi v prihodnje na voljo za razjasnitev vseh okoliščin, povezanih s preiskavo," so dodali.