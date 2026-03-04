Naslovnica
Slovenija

Kriminalisti na SDH

Ljubljana, 04. 03. 2026 11.14 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P. N.K.
Slovenski državni holding (SDH)

Slovenski državni holding je potrdil naše informacije, da Nacionalni preiskovalni urad v njihovi družbi izvaja hišne preiskave. Te se nanašajo na upravljanje terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank.

"V SDH trenutno potekajo preiskovalni postopki Nacionalnega preiskovalnega urada, ki se nanašajo na upravljanje terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank in ne na poslovanje naše družbe," so sporočili s Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Po naših neuradnih informacijah je sicer glavni osumljeni Matej Pirc, nekdanji član uprave SDH in aktualni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank.

Dodali so, da konstruktivno sodelujejo s pristojnimi preiskovalnimi organi ter jim zagotavljajo vse relevantne informacije in zahtevano dokumentacijo."SDH bo pristojnim organom tudi v prihodnje na voljo za razjasnitev vseh okoliščin, povezanih s preiskavo," so dodali.

sdh hišne preiskave dutb

