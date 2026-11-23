Kriminalistična preiskava naj bi se po navedbah portala Necenzurirano začela na podlagi anonimne prijave domnevnih nepravilnosti pri poslovanju podjetja Frigotransport Pišek & HSF in drugih podjetij v Piškovi lasti. Preiskovalci naj bi med drugim preverjali sporne račune za prevoze in dodatna dela ter stroške gradnje logističnega centra na Lopati pri Celju.

Kriminalisti naj bi preverjali tudi obračunavanje prejemkov zaposlenih. Del izplačil naj bi bil namreč prikazan kot neobdavčena povračila stroškov, med drugim kilometrina, čeprav naj bi šlo dejansko za druge vrste izplačil. Portal navaja, da je več kot 80 zaposlenih leta 2022 v povprečju prejemalo okoli 1000 evrov bruto mesečne plače, kar je bilo tik nad takratno minimalno plačo.