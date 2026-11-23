Kriminalistična preiskava naj bi se po navedbah portala Necenzurirano začela na podlagi anonimne prijave domnevnih nepravilnosti pri poslovanju podjetja Frigotransport Pišek & HSF in drugih podjetij v Piškovi lasti. Preiskovalci naj bi med drugim preverjali sporne račune za prevoze in dodatna dela ter stroške gradnje logističnega centra na Lopati pri Celju.
Kriminalisti naj bi preverjali tudi obračunavanje prejemkov zaposlenih. Del izplačil naj bi bil namreč prikazan kot neobdavčena povračila stroškov, med drugim kilometrina, čeprav naj bi šlo dejansko za druge vrste izplačil. Portal navaja, da je več kot 80 zaposlenih leta 2022 v povprečju prejemalo okoli 1000 evrov bruto mesečne plače, kar je bilo tik nad takratno minimalno plačo.
Po navedbah portala naj bi Pišek lani poravnal dodatne obveznosti do države, ki naj bi po informacijah njihovih virov presegale milijon evrov. Stroški dela v podjetju so se lani ob nespremenjenem številu zaposlenih povečali z 1,9 na 3,1 milijona evrov, razlog za povečanje pa v letnem poročilu ni posebej pojasnjen.
Peter Pišek je letos po skoraj 10 letih vodenja sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) postal njen podpredsednik.
Na Policijski upravi Celje so pojasnili, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne oziroma določljive fizične ali pravne osebe, zaradi spoštovanja določil zakona o varstvu osebnih podatkov ne morejo odgovoriti. Pišek se na poročanje medijev še ni odzval.
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