Kriminalisti o predlogu, naj se ukine NPU: To je nepremišljeno in destruktivno

Na Društvu kriminalistov Slovenije (DKS) so se odzvali na včerajšnji poziv predsednika stranke SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega, naj državni zbor razpusti Nacionalni preiskovalni urad (NPU). "Slovenska policija in s tem tudi slovenska kriminalistična policija zagotavlja državljanom visok nivo varnosti, s katerim se lahko ponaša le malo držav. Kriminalisti, ki nam to ni le poklic, ampak tudi način življenja, se po svojih najboljših močeh trudimo za zakonito, strokovno in učinkovito opravljanje svojih nalog," je zapisal predsednik društva Slavko Koroš.

Poudaril je, da NPU glede na javno-mnenjske ankete uživa zaupanja državljanov v delo policije. Poleg tega deluje tudi v mednarodnem okolju, kjer so "cenjen partner", predvsem "zoper mednarodni organizirani kriminal ter druge hude oblike kriminalitete". Da z drugimi policijami odlično sodelujejo, izmenjujejo informacije, znanje in izkušnje, je izpostavil Koroš.

Ne pristajajo na "neargumentirane predloge in posplošene ter zavajajoče ocene"

"Ne zatiskamo si oči, da se ne da delati še bolje, zato venomer iščemo nove poti napredka in nadgrajevanja. Zato smo odprti za konstruktivne pripombe, pobude in predloge,"je nadaljeval predsednik DKS, a hkrati dodal, da pa ne pristajajo na "neargumentirane predloge in posplošene ter zavajajoče ocene, ki jih je v svoji pobudi podala Slovenska nacionalna stranka". Po njegovem mnenju namen takega političnega predloga "lahko zgolj slutimo". Ob tem ni nepomembno, da Jelinčiča NPU sicer preiskuje zaradi primera Baku.

Koroš nadaljuje, da"po njihovi logiki tako sledi ukinitev Specializiranega državnega tožilstva in specializiranih kazenskih oddelkov sodišč za sojenje najzahtevnejših zadev".

"Politiko dojemamo kot zbirek idej, ki naj ustvarjajo pogoje za učinkovito, zakonito in strokovno delovanje državnih in drugih organov, nikakor pa ne kot mehanizem razdiranja, podiranja in oteževanja, če že ne kar onemogočanja dela,"je zapisal Koroš in dodal: "Predlog, da se Nacionalni preiskovalni urad enostavno ukine, je po našem mnenju nepremišljen in destruktiven, saj bi njegova uveljavitev pomenila precejšen zastoj in težave pri odkrivanju in preiskovanju najhujših oblik kriminalitete."

Ob koncu pisma je spomnil na nekatere uspehe slovenskih kriminalistov: "V desetih letih obstoja so preiskovalci spisali kazenske ovadbe za kar 863 kaznivih dejanj, pri katerih so odkrili za skoraj 1,4 milijarde evrov škode oziroma protipravno pridobljene premoženjske koristi."

Spomnimo

Zmago Jelinčič je v imenu stranke SNS na Državni zbor naslovil pisno poslansko pobudo, v kateri predlaga razpustitev NPU. V pobudi Jelinčič kriminaliste na NPU označi za "zelo dobro plačane slabe kriminaliste", zaposlene pa za "strokovnjake, ki so počasi izgubili svojo strokovnost (čas jih je povozil)". Predlaga, da bi se kriminalisti vrnili na delo po policijskih upravah, v hudih ali posebno težkih kaznivih dejanjih pa bi začasno ustanovili multidisciplinarno skupino.