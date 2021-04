Kriminalisti pri predsedniku nadzornega sveta STA na podlagi več prijav

"Policija je v zadnjem obdobju prejela več prijav v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi, povezanimi z delovanjem omenjene agencije. Na podlagi teh prijav (in ne sklepa vlade) Policija preverja dejstva in okoliščine v zvezi z razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti in s tem namenom so kriminalisti PU Ljubljana (in ne NPU) v preteklih dneh kontaktirali predstavnika nadzornega sveta," so danes odgovorili na Generalni policijski upravi (GPU).

Več podatkov glede na trenutno fazo postopka ne morejo posredovati, so dodali.