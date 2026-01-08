Naslovnica
Črna kronika

Koprski kriminalisti razrešili tri rope iz turistične sezone 2024

Koper, 08. 01. 2026 11.22 pred eno minuto 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
Slovenska policistka

V drugi polovici leta 2025 so kriminalisti Policijske uprave Koper uspešno razrešili več odmevnih oboroženih ropov iz turistične sezone 2024. Po besedah vodje sektorja kriminalistične policije Aljoše Špeha so z obsežnimi preiskavami in mednarodnim sodelovanjem identificirali tri osumljence treh ropov, dva sta v priporu, za enim pa še poteka iskanje.

Kot so sporočili s PU Koper, so kriminalisti v drugi polovici leta 2025 uspešno zaključili več intenzivnih preiskav oboroženih kaznivih dejanj, o katerih je bila javnost v času njihovega dogajanja že obveščena. Podrobnosti je na novinarski konferenci predstavil Aljoša Špeh, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper.

Prvi rop se je zgodil 21. junija 2024 v menjalnici na območju Kopra. Osumljenec je uslužbenki zagrozil s pištolo, da mu je ta izročila več tisoč evrov. Nato je pobegnil ter zapustil kraj dejanja. Kriminalisti so po obsežni preiskavi identificirali 60-letnega državljana Hrvaške, osumljenega storitve kaznivega dejanja.

Drugi odmevni primer se je zgodil 22. avgusta 2024 pri trgovcu s plemenitimi kovinami v Kopru. Rop sta izvedla dva storilca, ki sta se do kraja pripeljala s skuterjem in uporabljala ukradene čelade ter registrske tablice. Eden izmed njiju je vstopil v trgovino, z orožjem zagrozil prodajalki, jo zvezal in odtujil večjo količino plemenitih kovin. Policija je v tem primeru ovadila 49-letnega državljana Srbije, ki v Sloveniji nima prijavljenega prebivališča in je osumljen več kaznivih dejanj tudi na območju Ljubljane. Drugega storilca še niso identificirali.

Tretji rop se je zgodil 26. avgusta 2024 v igralnem salonu, kjer sta dva zamaskirana storilca z grožnjami od uslužbencev zahtevala denar in odnesla več kot 10.000 evrov. Po dejanju sta pobegnila, kriminalisti pa so kasneje kazensko ovadili 47-letnega državljana Srbije in Makedonije, ki prav tako nima urejenega prebivališča v Sloveniji in je bival na območju Ljubljane.

V vseh treh primerih so bili osumljenci kazensko ovadeni na pristojno Okrožno sodišče Koper zaradi kaznivega dejanja ropa, za katerega je zagrožena zaporna kazen od enega do 15 let. Kot je poudaril Špeh, gre v vseh primerih za tuje državljane brez urejenega prebivališča v Sloveniji.

Uspešna identifikacija osumljencev je bila po njegovih besedah rezultat temeljitega pregleda krajev kaznivih dejanj, zbiranja podatkov, poizvedb doma in v tujini ter intenzivnega mednarodnega policijskega sodelovanja. Trenutno je osumljenec ropa v menjalnici zaprt in priprt v Trstu, osumljenec ropa trgovine s plemenitimi kovinami je v priporu v Ljubljani, tretji osumljenec pa je še na begu in ga še iščejo.

Preiskave še niso zaključene. Policija nadaljuje z zbiranjem informacij z namenom identifikacije morebitnih sostorilcev ter dokončne razjasnitve vseh okoliščin navedenih kaznivih dejanj.

Nesreča na Kopah, smučarja odpeljal helikopter

