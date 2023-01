Kriminalisti razbili združbo, ki se je ukvarjala s prodajo vseh vrst drog

Šlo naj bi za kriminalno združbo, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo vseh vrst droge, nekateri člani pa naj bi prodajali tudi orožje. Kriminalisti so po naših podatkih odkrili več kot 200 različnih kaznivih dejanj, zasegli več kilogramov različnih drog, tudi več kot 50 kilogramov posušene konoplje, ki naj bi jo na veliko pridelali v posebej za to prirejenih prostorih.

Specializirano državno tožilstvo pa je zoper 35 osumljencev že vložilo tudi zahtevo za sodno preiskavo zaradi sumov, da naj bi poleg konoplje in amfetaminov, kar so jim policisti in kriminalisti zasegli v hišnih preiskavah, preprodajali tudi kokain in heroin. Večina osumljencev je iz Slovenije, nekaj tudi iz sosednjih držav. V Avstriji naj bi aretirali še sedem ljudi.