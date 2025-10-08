Kriminalisti tudi na NLZOH, pet osumljenih naj bi 'nagrabilo' 8,7 milijona evrov

V 13 hišnih preiskavah NPU sodeluje s kriminalisti iz Policijske uprave Ljubljana in Policijske uprave Maribor. Preiskujejo stanovanjske, poslovne in druge prostore pri treh pravnih in petih fizičnih osebah. Izvršili so tri zasege elektronskih podatkov na območjih policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Celje zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja.

Kaznivega dejanja je osumljenih pet oseb, ki so povzročile nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode ter pridobitev najmanj 8,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi, pojasnjujejo na NPU. Na koncu so zoper štiri osebe odredili pridržanje.

Po naših informacijah naj bi kriminalisti na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) preiskovali nabavo reagentov, ki so bili tik pred iztekom roka uporabnosti, in sicer v času pred koncem mandata nekdanje direktorice Tjaše Žohar Čretnik.

Na NLZOH so za 24UR pojasnili, da preiskava pri njih še poteka, da pa kriminalisti preiskujejo zgolj eno izmed njihovih pogodbenih strank. Niso pa potrdili, da bi bila preiskava usmerjena proti nekdanji direktorici.

Pri vsem skupaj sodeluje 56 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in 22 kriminalistov in policistov iz policijskih uprav, na podlagi zaprosila policije pa pri izvedbi ene hišne preiskave nudi pomoč tudi Slovenska vojska s svojo mehanizacijo. Po poročanju Portala Necenzurirano, gre pri slednji za hišne preiskave v komunalnem in gradbenem podjetju Kostak v Krškem ter izkope na območju deponije v Spodnjem Starem Gradu.

Konec lanskega leta so se sicer že pojavili očitki o nezakonitem zakopavanju komunalnih odpadkov na območju deponije. Inšpektorat RS za okolje in energijo je februarja letos sporočil, da je na omenjenem območju res našel zakopane odpadke in da so glede na datum uporabe na embalaži nekateri "razmeroma sveži". Družbi je naložil izkop in ustrezno obdelavo 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov, navaja STA. Kostak je izkop in obdelavo zagotovil sam v svojem centru za ravnanje z odpadki.