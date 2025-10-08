Svetli način
Slovenija

Kriminalisti tudi na NLZOH, pet osumljenih naj bi 'nagrabilo' 8,7 milijona evrov

Maribor, 08. 10. 2025 17.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Mirko Vorkapić
Komentarji
35

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada opravljajo 13 hišnih preiskav zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja. Pri tem so za štiri osumljence odredili pridržanje. Pet osumljencev naj bi s svojim delovanjem povzročilo nastanek škode kakovosti zemlje in si pridobilo najmanj 8,7 milijona evrov koristi. Kot smo neuradno izvedeli, je preiskava potekala tudi na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano ter tudi v krškem komunalnem podjetju Kostak.

V 13 hišnih preiskavah NPU sodeluje s kriminalisti iz Policijske uprave Ljubljana in Policijske uprave Maribor. Preiskujejo stanovanjske, poslovne in druge prostore pri treh pravnih in petih fizičnih osebah. Izvršili so tri zasege elektronskih podatkov na območjih policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Celje zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja ali uničevanja okolja.

NLZOH
NLZOH FOTO: Bobo

Kaznivega dejanja je osumljenih pet oseb, ki so povzročile nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode ter pridobitev najmanj 8,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi, pojasnjujejo na NPU. Na koncu so zoper štiri osebe odredili pridržanje.

Po naših informacijah naj bi kriminalisti na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) preiskovali nabavo reagentov, ki so bili tik pred iztekom roka uporabnosti, in sicer v času pred koncem mandata nekdanje direktorice Tjaše Žohar Čretnik.

Na NLZOH so za 24UR pojasnili, da preiskava pri njih še poteka, da pa kriminalisti preiskujejo zgolj eno izmed njihovih pogodbenih strank. Niso pa potrdili, da bi bila preiskava usmerjena proti nekdanji direktorici.

Pri vsem skupaj sodeluje 56 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in 22 kriminalistov in policistov iz policijskih uprav, na podlagi zaprosila policije pa pri izvedbi ene hišne preiskave nudi pomoč tudi Slovenska vojska s svojo mehanizacijo. Po poročanju Portala Necenzurirano, gre pri slednji za hišne preiskave v komunalnem in gradbenem podjetju Kostak v Krškem ter izkope na območju deponije v Spodnjem Starem Gradu.

Konec lanskega leta so se sicer že pojavili očitki o nezakonitem zakopavanju komunalnih odpadkov na območju deponije. Inšpektorat RS za okolje in energijo je februarja letos sporočil, da je na omenjenem območju res našel zakopane odpadke in da so glede na datum uporabe na embalaži nekateri "razmeroma sveži". Družbi je naložil izkop in ustrezno obdelavo 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov, navaja STA. Kostak je izkop in obdelavo zagotovil sam v svojem centru za ravnanje z odpadki.

 

Za obravnavano kaznivo dejanje obremenjevanja ali uničevanja okolja po 332. členu KZ-1 je predpisana kazen zapora od enega do dvanajstih let.

Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

nlzoh kostak hišne preiskave npu
