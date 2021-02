Nasilni izgredi: podali dodatne kazenske ovadbe

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so tudi letos nadaljevali zbiranje obvestil in dokazov v zvezi z nasilnimi izgredi, ki so se zgodili na začetku novembra lanskega leta. V zvezi z izgredi so podali dodatne kazenske ovadbe zoper že znane osumljence, tudi vodjo, ki ga bremenijo hujskanja k upiranju. Kriminalisti so dodatno ugotovili identitete izgrednikov, ki so istega večera na ljubljanski tržnici zažgali štiri stojnice.

Kot smo že poročali, so kriminalisti zaradi nasilnih novembrskih izgredov, ki so potekali v prestolnici in v katerih je bilo ranjenih 15 policistov in fotoreporter, pri 39-letniku iz Ljubljane opravili hišno preiskavo. Osumljen je hujskanja k upiranju in sodelovanja v skupini, ki uradni osebi prepreči uradno dejanje.Šlo naj bi za Anisa Ličino, ki je odredbo za hišno preiskavo objavil tudi na svojem Facebookovem profilu.

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so kriminalisti v zvezi z nasilnimi izgredi, ki so potekali 5. novembra v Ljubljani, nadaljevali zbiranje obvestil in dokazov ter na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali še dodatne kazenske ovadbe.

Tudi zoper 39-letnega Ljubljančana, zoper katerega so bile v zvezi z omenjenim incidentom že podane kazenske ovadbe, so kriminalisti podali dodatno ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja hujskanja k upiranju. Kot pojasnjuje policija, je ta v vlogi "vodje" vse od 16. oktobra 2020 pa do samega dogodka preko različnih družbenih omrežij pozival ljudi k nasilnim izgredom. Po ugotovitvah je nasilnost vseskozi poudarjal v svojih govorih in vabilih. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen do treh let.

Ljubljančan pa je skupaj s 30-letnikom, ki je prav tako iz Ljubljane, osumljen tudi storitve kaznivega dejanja sodelovanja v skupini, "ki prepreči uradni osebi uradno dejanje". Na PU Ljubljana razlagajo, da je bil 39-letnik v vlogi vodje skupine nasilnih izgrednikov, ki jim je dajal navodila, kako naj delujejo proti policistom, 30-letnik pa kot eden od članov nasilne skupine. Ta je v izgredih v policiste metala različne predmete in jim preprečevala, da bi izvedli uradne naloge. Za omenjeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od treh mesecev do dveh let, za vodjo nasilne skupine pa od šest mesecev do treh let.

Dodatna preiskava je še pokazala, da je 26-letni Mariborčan, ki je bil 22. decembra pridržan zaradi novembrskih izgredov, na enakem dogodku storil še dve kaznivi dejanji napada na uradno osebo, ko je ta opravljala naloge varnosti. Pri prvem kaznivem dejanju je osumljenec na Trgu republike proti enemu policistu vrgel goreče pirotehnično sredstvo, pri drugem pa je na Erjavčevi cesti v Ljubljani policista z nogo brcnil v predel prsnega koša in stekel stran. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od šest mesecev do treh let.

Med izgredi je prišlo tudi do kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari na osrednji ljubljanski tržnici, kjer so požgali strehe štirih lesenih stojnic. Z zbiranjem obvestil so kriminalisti ugotovili, da so navedenega kaznivega dejanja osumljeni trije moški. Identiteti 28- in 32-letnika so ugotovili, tretji osumljenec še ni identificiran. Ugotovljeno je bilo, da so z vžigalnikom zanetili ogenj na strehah lesenih stojnic in s tem povzročili za okoli 2000 evrov materialne škode. Za to kaznivo dejanje je predvidena denarna kazen ali zaporna kazen do dveh let. Kriminalisti zbiranje obvestil in preiskavo kaznivih dejanj na nasilnem izgredu še nadaljujejo.