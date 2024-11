Kriminalisti z avstrijskimi kolegi uspešno preiskali umor 33-letnice

Na novinarski konferenci bosta sodelovala predstavnika slovenske in avstrijske policije, in sicer Luka Pisovec, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na Policijski upravi Kranj, in Oberst Gottlieb Türk, vodja kriminalistične policije na avstrijskem Koroškem.

V petek zgodaj zjutraj so na območju enega od parkirišč na letališču Brnik našli truplo 33-letne ženske, državljanke Irana. Moški, ki naj bi jo večkrat zabodel, je po dejanju pobegnil v Avstrijo, a so ga tamkajšnji varnostni organi izsledili in aretirali.

Kot je poročal avstrijski Kleine Zeitung, sta imela osumljenec, ki je prav tako državljan Irana, in žrtev skupaj tri otroke, stare pet, sedem in 14 let. Oba sta živela v Celovcu. Pred tremi leti naj bi se ločila, kar naj bi lahko bil motiv za umor. "Na podlagi doslej zbranih informacij lahko ocenim, da je šlo za femicid," je povedala Sandra Agnoli, tiskovna predstavnica državnega tožilstva v Celovcu.

Otroke, ki so sicer živeli z mamo, so namestili v varstvene ustanove.