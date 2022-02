Kriminalisti v preiskavo suma zlorabe v cepilnem centru ZD Ljubljana

Iz Zdravstvenega doma Ljubljana so včeraj sporočili, da so koordinatorji v cepilnem centru proti covidu-19 ugotovili neskladje med številom oddanih vprašalnikov o zdravstvenem stanju in izjav o privolitvi v cepljenje, ki jo mora vsaka oseba izpolniti ob cepljenju, ter številom, ki ga je pristojna oseba zapisala v evidenco oddanih vprašalnikov.

V domu so tako ob pregledu dokumentacije na deloviščih, kjer je ta oseba delala, ugotovili, da manjka 73 vprašalnikov. Zaradi suma zlorabe so podali prijavo na Policijo, odredili izreden strokovni nadzor in zaposleno osebo tudi odpustili.