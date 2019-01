Kriminalisti zaključili preiskavo, kaj se je dogajalo v Zavodu Kengurujčki

Ljubljanski kriminalisti so zaključili preiskavo o dogodkih v Zavodu Kengurujčki, ki so lansko jesen pretresli slovensko javnost. Ugotovitve kriminalistov bo ob 13.30 pojasnil Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana, novinarsko konferenco bomo na naši spletni strani spremljali v živo.

Spomnimo: Zavod Kengurujčki so policisti preiskovali zaradi sumov neprimernega ravnanja z otroki. Inšpektorat za šolstvo je že decembra lani potrdil, da so dejavnost varstva otrok tam opravljali na črno. Zavod, kjer naj bi malčke trpinčili, namreč ni bil vpisan v razvid izvajalcev programov za varstvo otrok, poleg tega nihče od tistih, ki so v prostorih zavoda na Viču v Ljubljani skrbeli za otroke, ni bil vpisan v razvid varuhov predšolskih otrok pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS.

Kljub temu je zavod staršem izdajal račune, opravljal razgovore z njimi pred vpisom otrok in jim omogočil ogled prostorov, ki jih je oddajal v podnajem.