Leben: S svojim odnosom do dela nekaterim nisem všeč, a ne bom se ustavil

Policija je potrdila, da so v povezavi z maketo drugega tira osumljene štiri osebe, gre za javne uslužbence, sumijo pa jih zlorabe uradnega položaja. Okoljski minister Leben je medtem znova zavrnil očitke, ki letijo nanj v povezavi s sporno maketo.

Spomnimo, da so v torek kriminalisti izvedli več hišnih preiskav, "v določeni javni ustanovi ter pri eni fizični in pravni osebi", med drugim so obiskali Direkcijo za infrastrukturo in podjetje ART Rebel 9, ki je izdelalo 133 tisoč evrov vredno maketo. V celotnem postopku javnega naročanja makete je prišlo do številnih nepravilnosti, tako je bil izbran najdražji ponudnik, za kar pa je Damir Topolko takrat okrivil ponesrečen vnos nekaterih številk v tabelo programa Excell. Štiri osebe so osumljene zlorabe položaja, med njimi naj bi bila tudi direktor omenjene direkcije in takratna podsekretarka. Vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto na PU Ljubljana, Martin Rupnik, je danes potrdil, da so vsi štirje osumljeni javni uslužbenci oziroma, da prihajajo iz javne ustanove, v kateri je bila izvedena hišna preiskava. Sumijo jih kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Policija je v izjavi za javnost danes potrdila, da so vse štiri osumljene osebe javni uslužbenci. FOTO: POP TV

Hišno preiskavo so sicer zaradi dolgotrajnega zavarovanja elektronskih podatkov včeraj na Direkciji za infrastrukturo prekinili in nato nadaljevali danes. Policija, ki je bila sicer z izjavami tudi danes zelo skopa, pa je zbrala dovolj dokazov za nadaljni kazenski postopek: "Zavarovali smo nekaj elektronskih naprav in elektronskih podatkov, kot tudi določeno listinsko dokumentacijo," je še potrdil Rupnik. S predkazenskim postopkom, ki ga usmerja in vodi Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, je policija začela že marca 2018 "na podlagi lastne zaznave policije", in sicer iz objav v medijih, kot tudi z zbranimi obvestili. Leben očitke zavrača Takratni državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in trenutni okoljski minister Jure Leben, očitke, ki letijo nanj v povezavi s sporno maketo, zavrača. Že v torek je tvitnil, da so na ministrstvu takoj, ko so odkrili nepravilnosti, odredili interno preiskavo: "Ta je potrdila nepravilnosti, zato tudi maketa ni bila plačana. Prav je, da organi pregona še dodatno preiščejo primer," je zapisal in dodal, da pri njemu hišnih preiskav ni. Danes pa je pred novinarji odgovarjal na vprašanja glede v medijih objavljenega elektronskega sporočila, iz katerega je razvidno, da je prevzel odgovornost za odločanje o maketi.Leben je bil v času dopisovanja v tujini, zato je sporočil, da bo odločitev sprejel po vrnitvi v domovino, če se drugi vpleteni ne bodo dogovorili sami.

Leben razloge za napade nase vidi tudi v aktualnem dogajanju na okoljskem področju. FOTO: POP TV