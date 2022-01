Policija pridržala tri osumljence, ki naj bi dekleta v Mariboru silili v prostitucijo

Kot so sporočili mariborski policisti, so kriminalisti pridobili podatke, da v nočnem lokalu v bližini Maribora dekleta silijo v prostitucijo. Z zbiranjem obvestil jim je uspelo utemeljiti razloge za sum storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Pri izvedbi hišnih preiskav in z zbiranjem obvestil so ugotovili, da so osumljenci prostitucijo organizirali tako, da so izkoristili socialnoekonomsko stisko najmanj treh tujk, državljank Venezuele in Kolumbije, jih s preslepitvijo z delom plesalke novačili in organizirali njihov prevoz v Slovenijo oz. v nočni lokal v bližini Maribora, kjer so jih nastanili in seznanili s tem, da njihovo delo ne zajema le plesa, temveč tudi prostitucijo.