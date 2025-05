Kripto finalne rasti. Katere niše vodijo? Navodila za začetnike.

Kripto je v valu rasti že od začetka aprila. Zato novi rekordi ne presenečajo. Bitcoin je z naskokom osvojil mejo 100.000 dolarjev. In to je Velika priložnost za vzpon kripto niš. Katere kripto niše veliko obetajo? Kako lahko začetniki pravilno in varno vstopijo v svet kriptovalut?

Najbolj pomembna niša v kriptovalutah.

Kriptovalute so ponovno v centru pozornosti. Standard Chatered banka se je opravičila, ker je postavila ciljno ceno za Bitcoin prenizko (120.000 usd) in cilja veliko višje. Končno se odpira tudi dolgo pričakovana alt sezona. In bistvo alt sezone je v zmagovalnih nišah.

Katere so vodilne kripto niše? Kateri kripto projekti lahko presenetijo?

Ime dobite na novem, brezplačnem webinarju, ki ga organizira Martin Korošec, avtor prvega priročnika o kriptovalutah. Za brezplačno prijavo na webinar kliknite tukaj. Ne zamudite novih informacij, ker je lahko vsak dan dražje. Na webinarju boste izvedeli: - Kaj v resnici poganja novo rast (ne ni Trump). - Katere kripto niše imajo lahko realen potencial rasti 10x? - Kako začeti varno in brez začetniških napak? - Zakaj prihaja dolgo pričakovana ALT-sezona (top novice). - Kako prepoznati utility projekte, ki bodo poganjali digitalno ekonomijo? - Ime kriptovalute z velikim potencialom – brezplačno darilo za udeležence! Kripto ni več eksperiment. Je realnost.

Vprašanje ni, če se bo svet spremenil.

Vprašanje je, ali boš zraven, ko se to zgodi. Se vidimo se na webinarju. Prijavite se zdaj. Posnetka ne bo, ker so informacije sveže in zdaj aktualne. Je to finalna rast pred "mainstream eksplozijo"? - Velikani kot so Google, PayPal in Samsung že razvijajo blockchain infrastrukturo. - Trumpova administracija v ZDA (z novim, pro-kripto šefom SEC) ustvarja regulativno okolje, kjer bo kripto prvič dobil resno institucionalno oporo. - Največje svetovne borze pripravljajo ETF sklade za kriptovalute, kar pomeni: tokovi resnega kapitala prihajajo. To ni več teorija – to je igranje zadnjih kart, preden bo vse skupaj morda postalo ... "prepozno za vstop brez zamude". Analitiki pričakujejo preobrat Bitcoina. Kar je še pomembnejše, je to, da bi lahko v ospredje prišli t. i. "utility" kriptoprojekti. In to je dobra novica. Zato bo Martin Korošec, avtor priročnika Feniks, kriptovalute za začetnike,

na novem brezplačnem izobraževanju z vami brezplačno delil:

- ime utility blockhain projekta s kriptovaluto z velikim potencialom, - katere so prednosti utility kriptoprojektov in kako jih lahko prepoznate, - faktorji, ki jih analitiki izpostavljajo v pričakovanju ALT-sezone, - zakaj ALT-sezone ne bilo že več let in kako jo lahko izkoristite, - kaj morate začetniki vedeti, preden daste prvi evro v kriptovalute, - tehnična navodila, praktični primeri in postopki za začetnike, - ključne napake in pogoste prevare, zaradi katerih začetniki velikokrat izgubijo, - najboljši način, da zaščitite svoje kriptovalute, da lahko mirno spite, - od kod bodo potrjeno lahko prihajale nove milijarde v kriptovalute. Vse te informacije (in še več presenečenj) boste prejeli brezplačno na novem spletnem izobraževanju. Da ga ne zamudite, se prijavite TUKAJ. Posnetka ne bo. Število mest pa je omejeno, da ne bi strežnik zmrznil, kot se je zaradi navala že zgodilo.

Martin Korošec bo z vami delil tudi novo darilo. Brezplačno. Ime kripto projekta z velikim potencialom.

Kaj če je zdaj res tisti trenutek? In kaj če ga zamudiš? Vse kaže, da je svet digitalnih valut dosegel točko preloma. Grafi ne lažejo. Mediji eksplodirajo. Globalne finančne institucije spreminjajo strategije. Tehnološki velikani tiho lansirajo lastne blockchain oddelke. In medtem, ko vsi gledajo ceno Bitcoina, se v ozadju dogaja nekaj veliko večjega. To ni več le zgodba o številkah. To je zgodba o prihodnosti interneta, podatkov, identitete in zaupanja.

Katere tehnologije bodo kraljevale v naslednjih 12 mesecih?

Na trgu je ogromno projektov, a le nekateri razvijajo rešitve, ki imajo resničen potencial spremeniti svet. Tukaj so trije ključni tipi tehnologij, ki jih trenutno spremljajo vsi večji analitiki:

Tisti, ki povezujejo svetove

Platforme, ki omogočajo varno povezovanje med tradicionalnimi aplikacijami in decentraliziranimi sistemi. Brez njih ne bo množične posvojitve – in zato imajo ogromno vlogo.

Tisti, ki povečujejo zmogljivost omrežij

Rešitve, ki pospešijo transakcije in zmanjšajo stroške, so ključne za prihodnost. Omogočajo, da bodo digitalne valute lahko uporabljene v resničnem času – v trgovinah, aplikacijah, vsakdanjih storitvah.

Tisti, ki gradijo digitalno ustvarjalnost

Platforme, ki umetnikom, razvijalcem in igralcem omogočajo, da ustvarjajo, prodajajo in ohranijo lastništvo svojih digitalnih stvaritev. Nova doba ustvarjalcev je tukaj – in ti sistemi so njeno ogrodje.

Finalna faza? Veliko indikatorjev kaže na to.

V zadnjem mesecu so se zgodili trije premiki, ki jih preprosto ne moremo ignorirati: 1. Globalna politika se obrača kriptu v prid.

Nova imena na politični sceni govorijo jezik decentralizacije. 2. Ustvarjajo pogoje, ki bodo digitalne valute postavili ob bok nacionalnim. 3. Največja podjetja vstopajo v igro.

Finančne institucije, ki so še pred dvema letoma kripto zavračale, zdaj potihoma gradijo svoje platforme. 4. Njihov cilj? Prevladati – a tokrat v novem digitalnem ekosistemu. 5. Skupnost je eksplodirala.

Več milijonov novih uporabnikov se je pridružilo decentraliziranim omrežjem, NFT platformam, 6. "Play-to-earn" igram in drugim Web3 rešitvam. Premik ni več teoretičen – je dejanski in vsakodneven.

Zakaj se je vredno udeležiti webinarja, ki ga pripravi Martin Korošec?

Eden od udeležencev webinarja mu je sporočil po e-pošti: "Z dva tisoč na dvajset tisočevrov. Martin, tisočkrat hvala! Bojan." Seveda je Bojan le eden od udeležencev webinarja, ki je Martinu dovolil, da lahko njegov primer uporabi v medijih. Kaj je bil ključni razlog za tak uspeh? Zaradi spremljanja Martinovih webinarjev je bil na tekočem s trendi in mu je uspelo ujeti odlične projekte po zelo nizkih cenah, še pred rastjo.

Kriptovalute za začetnike 2025: praktični priročnik Feniks.

Nova, prenovljena 5. izdaja. - Zgodbe uspeha. Začetniki, ki so začeli z znanjem in jim je uspelo. - Odločilni faktorji, ki jih je treba spremljati bolj kot ceno. - Najnevarnejši položaj, v katerem se znajde 99 odstotkov začetnikov. - Standard v kriptovalutah, ki lahko zavlada v prihodnosti. - Najpomembnejši dogodek, ki označuje začetek največjih rasti v kriptovalutah. - Največja pametna kriptoinovacija po iznajdbi bitcoina? - Najboljši trend, ki lahko v dveh letih zraste bolj kot vsi do zdaj. - Novi trend, ki beleži rekordne rasti. - Niša, na katero stavijo tudi največje finančne ustanove. - Kje se pretaka največ denarja v kriptovalutah? - Dodaten prihodek brez dela, če že imate nekaj znanja. - Kako v praksi kupite različne projekte varno in pravilno? - Tehnika profesionalcev za varno shranjevanje gesel, ki jo lahko uporabite tudi vi. - Dobre prakse začetnikov. Kaj morate narediti, preden vložite prvi evro? - Tehnika, s katero lahko dobite tudi 30 odstotkov več brez doplačila, le z znanjem. - Dve strategiji, s katerima lahko dosežete veliko boljše rezultate (z veliko manj dela). Znanje iz prakse za začetnike za letošnji uspeh - Prednost nove tehnologije, ki je veliko hitrejša in cenejša od bitcoina. - Davki, veljavna pravila. Če jih poznate, lahko ne plačate davkov. Če jih ne, pa lahko plačate celo 50 odstotkov zaslužka. - Orodja profesionalcev, zaradi katerih vedo, ali ima določeni kriptoprojekt velik potencial. - Bodo cene rasle ali padale? S tem orodjem lahko "vidite v prihodnost". - Kdaj se izplača kupiti? Bo cena še rasla in do kod? - Se splača počakati in dobiti nižjo ceno? Kje to vidimo? - Kako zavarujete dobiček, da se lahko z zaslona preseli na vaš bančni TRR? - Je projekt, ki vas zanima, prekupljen ali preprodan? - Najboljši kazalnik, ki se izrazi v ceni. Te številke bi morali v resnici spremljati in ne cene. - Dogodek, ki bo zaznamoval zgodovino in vodil do novih rekordov. - Zadnja možnost za običajne ljudi. Kmalu nič več ne bo, kot je bilo. - Mali vodič do velikih uspehov. Vse za začetnike. - Deset korakov za začetnike. Od začetka do uspeha. - En dan, v katerem lahko spremenite svojo prihodnost. Praksa iz prve roke Kako začeti hitro, a varno? Kateri projekti imajo v 2025 možnosti za velik uspeh? Nova izdaja priročnika Feniks prinaša praktična navodila na enem mestu. Vse je jasno in preprosto razloženo za začetnike. Z mislijo na vse, ki se ne spoznajo na računalniške programe. Ste utrujeni od dela in želite stvari urediti hitro? Za mame in očete z otroki, ki tekajo okrog računalnika. In za starejše, ki še nikoli niste delali česa takega. In vse, ki vas je malce strah, ker je vse tako drugače. Zato sem vse razložil preprosto in na primerih. Lepo, preprosto, po korakih, od A do Ž. Začetniki, začnite pravilno in preprosto ustvarite uspeh. Martin Korošec, avtor priročnika FENIKS

Ali se priročnik FENIKS izplača?

Ali se priročnik FENIKS kriptovalute za začetnike splača? Iz sto je nastalo že 1.200 evrov. En projekt izmed opisanih v prejšnji izdaji priročnika je že dosegel takšno rast. Tudi pri drugih je prišlo do visokih rasti. "Zdaj sem napisal novi priročnik Feniks. Z novimi vsebinami in novim osebnim izborom najboljših projektov. Za uspeh letos, ko pričakujem nove rekorde," pravi avtor priročnika. Redna cena priročnika je 29 evrov. Poglejte tukaj na spletno stran, ali so še na voljo kakšne ugodnosti in brezplačna poštnina.

Kriptotrg je zelo tekmovalen. Novi trendi hitro prevzamejo vodstvo in v kratkem času dosežejo rekordne rasti.

Kateri so novi trendi? Poglobite se vanje na webinarju z aktualnimi informacijami.