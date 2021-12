Kripto valute postajajo del vsakdanjika. Že spremljaš?

Vsaka inovacija na začetku predstavlja kompleksnost, ki pa ob vedno večji uporabi izginja. Tudi pri kripto valutah je in bo tako. Vse več ljudi namreč raziskuje priložnosti, ki jih ponujajo. Nekateri športniki si v njih izplačujejo plače, različni umetniki odkrivajo čare digitalne umetnosti, marsikateri vplivnež pa je našel novo vsebino v kripto valutah. Očitni premiki pa se dogajajo celo na nacionalni ravni – Salvador je sprejel bitcoin kot uradno valuto, regulatorji pa pripravljajo smernice, kako spremljati in nadzorovati to panogo.

Danes je zgodba zelo podobna. Pojav kripto valut oziroma virtualnih/digitalnih valut je sprožil nov val inovacij in morebitnih družbenih sprememb, zato lahko upravičeno vprašamo: Ali si to že opazil/a?

Tudi Slovenija sledi tej zgodbi. Ne samo da imamo v Kranju krožno križišče s simbolom bitcoina, v okviru te panoge je zraslo kar nekaj uspešnih podjetniških zgodb, ki so odmevale tudi v tujini. Seveda pa ogromno ljudi dogajanja v zvezi s kripto valutami vedno ne spremlja.

Kje in kako začeti, je seveda odlično vprašanje, na katerega pa bi lahko odgovorili, da je pogosto bolje zbrati pogum in skočiti v vodo, potem skladno s tokom dogajanja ugotoviti, ali nam to sploh ustreza. Razmišljanje in opazovanje od daleč namreč ni najboljša strategija pri preizkušanju inovacij, zlasti takih, pri katerih je razvoj izredno hiter.