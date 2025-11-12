Kriptodavka (še) ne bo: Svoboda prosila za umik obravnave zakona

Največjo koalicijsko stranko Gibanje Svoboda smo vprašali, zakaj so prosili za umik odločanja o predlogu zakona. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Kot poročajo Finance , to v praksi pomeni, da dobički, ustvarjeni s kriptovalutami, prihodnje leto najverjetneje še ne bodo obdavčeni. Ob dejstvu, da bodo prihodnje leto parlamentarne volitve, bi lahko davek po ocenah časnika dobili, če sploh, šele leta 2027.

Kot je razvidno iz zapisa petkove seje kolegija predsednice državnega zbora, je vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič predlagala umik predloga Zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev. Parlament tako predloga zakona ne bo obravnaval na decembrski seji.

Kot smo poročali, je ministrstvo za finance predlagalo 25-odstotni davek na dobiček od kriptosredstev. Kot so pojasnili ob predstavitvi predloga, želijo z zakonom slediti urejanju tega področja na mednarodni ravni, ki stremi k večji regulaciji, transparentnosti in izmenjavi podatkov.

Zakon bi moral po prvem predlogu v veljavo stopiti 1. januarja 2026, obdavčil pa bi dobičke fizične osebe kot rezidenta Slovenije v davčnem letu z odsvojitvijo kriptosredstev. Za odsvojitev se šteje menjava kriptosredstva za tradicionalno valuto ali prenos kriptosredstva v zameno za blago ali storitve ali vsak drug prenos kriptosredstva na drugo osebo.

Odsvojitev pa ne bi zajemala menjave kriptosredstva za druga kriptosredstva in tudi ne prenosa kriptosredstev med denarnicami istega imetnika. Davčna osnova bi bila dobiček iz odsvojitve kriptosredstev, dosežen v davčnem letu. Dobiček je razlika med seštevkom vrednosti ob odsvojitvi kriptosredstev, odsvojenih v davčnem letu, in seštevkom vrednosti ob pridobitvi kriptosredstev, pridobljenih v davčnem letu. Te bi moral imetnik prijaviti v letu 2026.

Zavezanci bodo morali ob tem voditi evidenco pridobitev in odsvojitev kriptosredstev, skupno za vsa imetništva kriptosredstev, in jo na zahtevo predložiti davčnemu organu. Vsako leto bodo morali finančni upravi oddati davčni obračun in plačati morebiten davek.

Predlog zakona je sicer naletel na ostre odzive. Bitcoin društvo Slovenije je denimo ocenilo, da je predlog nejasen in da ima številne pomanjkljivosti, zato so zbirali podpise proti zakonu.