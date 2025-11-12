Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Kriptodavka (še) ne bo: Svoboda prosila za umik obravnave zakona

Ljubljana, 12. 11. 2025 11.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
50

Kot kaže, trgovanje s kriptovalutami v Sloveniji še ne bo kmalu obdavčeno. Kolegij DZ je namreč z decembrske seje umaknil odločanje o davku na dobiček kriptosredstev. Umik je predlagala poslanska skupina Svoboda.

Kot je razvidno iz zapisa petkove seje kolegija predsednice državnega zbora, je vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič predlagala umik predloga Zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev. Parlament tako predloga zakona ne bo obravnaval na decembrski seji. 

Kot poročajo Finance, to v praksi pomeni, da dobički, ustvarjeni s kriptovalutami, prihodnje leto najverjetneje še ne bodo obdavčeni. Ob dejstvu, da bodo prihodnje leto parlamentarne volitve, bi lahko davek po ocenah časnika dobili, če sploh, šele leta 2027. 

Največjo koalicijsko stranko Gibanje Svoboda smo vprašali, zakaj so prosili za umik odločanja o predlogu zakona. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo. 

Bitcoin
Bitcoin FOTO: Profimedia

25-odstotni davek na dobiček

Kot smo poročali, je ministrstvo za finance predlagalo 25-odstotni davek na dobiček od kriptosredstev. Kot so pojasnili ob predstavitvi predloga, želijo z zakonom slediti urejanju tega področja na mednarodni ravni, ki stremi k večji regulaciji, transparentnosti in izmenjavi podatkov. 

Zakon bi moral po prvem predlogu v veljavo stopiti 1. januarja 2026, obdavčil pa bi dobičke fizične osebe kot rezidenta Slovenije v davčnem letu z odsvojitvijo kriptosredstev. Za odsvojitev se šteje menjava kriptosredstva za tradicionalno valuto ali prenos kriptosredstva v zameno za blago ali storitve ali vsak drug prenos kriptosredstva na drugo osebo.

Odsvojitev pa ne bi zajemala menjave kriptosredstva za druga kriptosredstva in tudi ne prenosa kriptosredstev med denarnicami istega imetnika. Davčna osnova bi bila dobiček iz odsvojitve kriptosredstev, dosežen v davčnem letu. Dobiček je razlika med seštevkom vrednosti ob odsvojitvi kriptosredstev, odsvojenih v davčnem letu, in seštevkom vrednosti ob pridobitvi kriptosredstev, pridobljenih v davčnem letu. Te bi moral imetnik prijaviti v letu 2026.

Zavezanci bodo morali ob tem voditi evidenco pridobitev in odsvojitev kriptosredstev, skupno za vsa imetništva kriptosredstev, in jo na zahtevo predložiti davčnemu organu. Vsako leto bodo morali finančni upravi oddati davčni obračun in plačati morebiten davek. 

Predlog zakona je sicer naletel na ostre odzive. Bitcoin društvo Slovenije je denimo ocenilo, da je predlog nejasen in da ima številne pomanjkljivosti, zato so zbirali podpise proti zakonu. 

Preberi še Peticija proti obdavčitvi kripta: Nova obdavčitev razburja kripto skupnost
kriptovalute bitcoin vlada davek
Naslednji članek

Luksuzna restavracija, a ne le za 'petične' goste

Naslednji članek

Bomo dobili 'potujočo pošto'? V sindikatu nezadovoljni

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (50)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
12. 11. 2025 12.48
Vsak glas steje na volitvah, tud par 100 slovencov k clo nardijo kak profit s tem.
ODGOVORI
0 0
gasper111
12. 11. 2025 12.47
Ha, ha, ha, le zakaj so predlagali umik obravnave, to je pa res vprašanje za milijon evrov. Verjetno so naračunal, da ima kar precej ljudi kriptovalute in si sedaj na ta način obetajo njihove glasove na prihajajočih volitvah. Druge ni. Preračunljivci pač. Mislim, da to pove vse o njihovi mentaliteti. Take poteze politike bi morale biti, če bi bili ljudje razumni žebelj v njihovo krsto ne pa, da si namesto tega celo dvignejo priljubljenost.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
12. 11. 2025 12.45
Pomanjšajmo pogled. Ko vlade podaljšujejo hipoteke na 50 let, ne pomagajo vam – pomagajo sistemu. Daljše dobe dolga ohranjajo napihnjene cene nepremičnin in preprečujejo neplačila. To je denarni fentanil, prikrit kot stanovanjska politika. Če pa razumete vezavo in pomanjkanje, lahko ugrabite drogo. Vzemite njihov strup, ga vbrizgajte v Bitcoin in pustite, da ga čas presnovi v kapital. Odvisnost od fiat valut spreminjate v denarno razstrupljanje.
ODGOVORI
0 0
Mosquito
12. 11. 2025 12.45
Volim sigurno tistega, ki bo obdavčil cerkev in pa kripto.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
12. 11. 2025 12.39
+1
Preživeli boste svojo hipoteko, ne pa svojega bogastva. Povprečen lastnik stanovanja se upokoji brez denarja, s hišo, ki jo je končno "odplačal" v valuti, ki jo je centralna banka evtanazirala. Lastnik stanovanja, ki je podkovan v Bitcoinu, se upokoji kot multimilijonar in ima v lasti premoženje, imuno na vsako fiskalno politiko, ki je uničila stari svet. Hiša je iluzija bogastva. Bitcoin je izhod v sili.
ODGOVORI
1 0
kakorkoliže
12. 11. 2025 12.37
Seveda ga ne bo, ker ga ne morejo pobrat.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
12. 11. 2025 12.36
+1
Torej, kar izvolite. Vzemite 50-letno hipoteko. Plačujte minimalne obroke. Razliko krijete s strani državnih obveznic. Naj inflacija opravi težko delo, medtem ko se vi vozite na edinem sredstvu, ki se kopiči hitreje kot dolar propada. 50-letna hipoteka ni finančni samomor. To je pol stoletja dolga kratkoročna posojila s finančnim vzvodom na fiat ... ... če ste dovolj pametni, da jo uporabite na ta način.
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
12. 11. 2025 12.28
+2
Uuuuu demokraticno brisanje.... Malo mi je mar 😁😁😁
ODGOVORI
3 1
Sionist
12. 11. 2025 12.23
+2
:))) kaj si bodo se izmislili, za na volitve? hehehehehe
ODGOVORI
5 3
Samo navijač
12. 11. 2025 12.23
+1
Fiat papir je zlo.
ODGOVORI
2 1
Finfer
12. 11. 2025 12.20
+2
Seveda ne bodo obdavčili stvari s katerimi služijo tajkuni in podobni banditi raje enostavno kradejo denar poštenim delavcem ki garajo 12 ur na dan za par sto evrov in še lažje kradejo denar upokojencem ki so garali 40 in več let za par sto evrov pokojnine !!
ODGOVORI
3 1
PoldeVeliki
12. 11. 2025 12.14
+4
Seveda so umaknili sajHolob ima kriptovalute.
ODGOVORI
5 1
kr nekdo
12. 11. 2025 12.31
+1
on ma tud račun v romuniji pa verjetn še kje
ODGOVORI
2 1
Slava Rodu
12. 11. 2025 12.12
-2
Ukinit to sranje cionistično pa zaščitit za naslednjih 200 let papirnati denar in vse ki propaagirajo DIGITALNI ID, njim to nabiti , pa naj bodo Sužnji..
ODGOVORI
1 3
jankoslo
12. 11. 2025 12.14
+4
Sužnji ste zagovorniki fiata, ki se strinjate, da vam vsako leto znižajo vrednost denarja za 7%.
ODGOVORI
4 0
Zmaga Ukrajini
12. 11. 2025 12.10
+1
Toooo! 👍Mimogrede, 25% je res divji davek. Za kakšnih 10% se nihče ne bi pritoževal.
ODGOVORI
4 3
kr en 123
12. 11. 2025 12.10
-2
Ne razumem, zakaj dražijo ljudi, potem pa poguma zmanjka... normiranci tako, pa normiranci drugače, pa nepremičninski davek ja, pa pol ne... pa kripto obdavčit, pa raje ne... če je kaj, je ta vlada odločna in načelna...
ODGOVORI
0 2
Sionist
12. 11. 2025 12.24
KER SE BLIZAJO VOLITVE!!!!!
ODGOVORI
0 0
HuffyPuffy
12. 11. 2025 12.07
+1
Namesto da bi mu bila to prioriteta, deli drzavni denar, kot da ga je viska… Razlog zakaj sigurno ne volim vec te vlade pa bi jo ce se nebi sla sedaj teh igric na koncu mandata.
ODGOVORI
3 2
KatiFafi
12. 11. 2025 12.06
+2
Ni panike, bo pa takoj po volitvah, pa še 50 ostalih davkov. Dost je!
ODGOVORI
3 1
wsharky
12. 11. 2025 12.05
+4
a ni sedanja žena od Robija pred leti v Monaku novačila ljudi naj vlagajo v kripto valute - no evo pa zakon ne bo sprejet, so ji namignili, da bi kakšna slike v medije prišla
ODGOVORI
5 1
MatPaat
12. 11. 2025 12.05
+2
Golob ve, da je vse zafural zdaj si pač rešuje lastno kožo pred volitvami. Pa naj bo to božičnica, vinjete, itd.
ODGOVORI
5 3
Artechh
12. 11. 2025 12.02
+5
Volitve prihajajo. Sedaj se bonbončki talajo ne davki
ODGOVORI
7 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330