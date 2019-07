Damian Merlak uresničil obljubo: po štirih mesecih apartmaji Triglav nared

Takoj ko so od prejšnjega lastnika dobili ključe, so zavihali rokave. Lastnik je ravno danes priletel z Malte, kjer živi, zato da pozdravi prve goste. Zaveda se, da so opravili veliko delo. Že mesece delajo od jutra do večera, vsi vse, složno.

Med prvimi bosta zakonca iz Trzina, ki sta zaradi narave kljub dotrajanosti stavbe sem hodila 30 let. Jedla bosta lahko v prav tako prenovljeni restavraciji.

Je pa že dogovorjeno, da bo naslednji na vrsti za obnovo hotel Bohinj – začeli bodo jeseni, odprt naj bi bil prihodnje poletje. Vse bliže je tudi začetek obnove razpadajočega nekdanjega ponosa Zlatoroga.

Merlak, ki bo odprtje apartmajev izkoristil za nekajdnevni oddih v Bohinju, je vse bolj prepričan, da je bila odločitev za nakup pravilna. "Mislim, da je praktično nemogoče, da bi kje na svetu dobil tako količino nepremičnin v paketu na tako lepo lokaciji. Slovenija je še zadnji kotiček, kjer je bilo kaj takega mogoče," je dejal.

Zatika se le še pri obnovi hotela na Voglu, ki je zaradi nedostopnosti tudi največji zalogaj.