Kriptovaluta ali kripto kupon – kaj sta?

Če se šele podajate na pot kupovanja in prodaje kriptovalut, potem je prav, da se o tem natančno informirate. Kmalu boste ugotovili, da je kriptovaluta zelo širok pojem in ni edini način trgovanja. Na voljo so vam namreč tudi kripto kuponi, s katerimi lahko prav tako zaslužite.

Kaj so kriptovalute in kripto kuponi?

Večina ljudi dobro ve, da je kriptovaluta digitalni denar, ki deluje v posebnem decentraliziranem digitalnem sistemu, brez nadzora bank, z nizkimi transakcijskimi stroški in z velikim naložbenim potencialom.

Od svojih prvih začetkov, leta 2009, pa do danes je postalo trgovanje s kriptovalutami zelo razširjeno. Kupovanje in prodaja kriptovalut je možna na spletnih borzah, na kripto bankomatih, z nakazilom denarnih sredstev direktno na transakcijski račun ponudnika kriptovalute in s pomočjo kripto kuponov.