Kriptovalute: katere imajo možnost 100x rasti v 2024?

Katere kriptovalute imajo možnost 100x rasti v 2024?

"Leto 2024 bo drugačno kot leto 2023", opozarja Martin Korošec. 2023 je bilo leto prehoda in najbolj globoke krize v okrevanje in pre-bull market. Posledično so lahko mega rasti naredile tudi največje kriptovalute. Ena izmed njih, ki sem jo razkril tudi v svojem priročnik FENIKS, kriptovalute za začetnike je do zdaj naredila 1.100% rast.

Če to primerjamo z novimi, nišnimi kriptovalutami, ki jih sam največ raziskujem, je to zelo veliko. Največja rast nišne kriptovalute, ki sem jo dosegel v 2023 (in z mano člani mojega izobraževanja), je 3.500%. To pomeni, da je iz 300 nastalo 10.500 € vrednosti. In raste.

A za 2024 pričakujem odločilno spremembo za velike kripto projekte. Takih rasti preprosto več ne bodo mogli narediti. V 2024 bom zato svojo strategijo popolnoma prilagodil na manjše, nove, inovativne kripto projekte za katere ocenjujem, da bi lahko do konca bull marketa imeli potencial 10.000% rasti. To je pa povsem drugačna zgodba kot sledenje obstoječim velikim, uveljavljenim kripto valutam.

Je kot raziskovanje Divjega zahoda, iskanje igle v kopici sena. Da bi našel Sveti gral med tisočerimi opcijami, moram uporabiti povsem druge tehnike in znanje kot pri velikih kriptovalutah.

Zato pripravljam poseben izobraževalni webinar Kripto strategija za 2024. Na njemu bom razkril tehnike s katerimi si pomagam pri iskanju kriptovalut, ki imajo možnost narediti 100x rasti.

Udeležba na webinarju je za dober štart v 2024 popolnoma brezplačna.

Ker je število mest omejeno, se prijavite zdaj tukaj.

Kriptovalute cena: pot do rekordov.

18. avgusta 2023 se je zgodil velik padec v kripto svetu. Martin Korošec, strokovnjak za kriptovalute, ki od leta 2017 vodi praktično delavnico o kriptovalutah za začetnike, je takrat na svojem rednem javnem webinarju sporočil, da je to lahko velika priložnost, če razmišljamo le nekaj tednov vnaprej.

V drugi polovici avgusta in septembra je na svojih javnih webinarjih izpostavljal UPtober efekt, zaradi katerega kriptovalute od oktobra naprej rastejo. In zdaj se je to izkazalo za resnično. Celo največji kripto projekti, ki jih je takrat na javnih webinarjih brezplačno izpostavil, so doživeli tudi 400-odstotne rasti.

Zato se vam zdaj splača slišati, kaj razkriva o novem efektu, ki je pred nami. Od novembra naprej je v emailih in brezplačnih webinarjih opozarjal na t. i. Santa Clauss rally oziroma božični efekt za rast kriptovalut. Cene zdaj res rastejo iz dneva v dan, kot je izpostavil na svojih brezplačnih webinarjih.

Kaj pomeni t. i. Santa Clauss rally in kako visoko bi lahko bitcoin in druge kriptovalute šle še decembra? Kaj nas čaka v letu 2024?

Katere kriptovalute kupiti za uspešno 2024? Brezplačne in aktualne informacije o kriptovalutah Da dobite nove brezplačne informacije, kako bi lahko sami izkoristili te kripto rasti in kateri projekti imajo lahko velik potencial v decembru in v letu 2024, se prijavite na brezplačen webinar TUKAJ.

Katere kriptovalute kupiti v 2024?

Brezplačne informacije o kripto projektu, ki je do zdaj naredil že 600 % rast. "Preko tisoč začetnikov je šlo skozi moje roke pri praktičnem izobraževanju v zadnjih šestih letih, odkar izvajam praktične delavnice o kriptovalutah.

S svojo fantastično ekipo sem tudi starejšim in popolnim začetnikom pomagal, da so se naučili vseh tehničnih postopkov, ki so nujni za uspešno delo s kriptovalutami," poudarja koristi za udeležence Martin Korošec.

Izjemno pomembno je, da znate v kriptovalutah popolnoma 100 % natančno izvesti vse tehnične postopke. Ter da niste odvisni od nikogar. Ker ena tehnična napaka, eno izgubljeno geslo ali ena oseba, ki izkoristi vašo zaupljivost, vas lahko pripeljejo do izgube vsega. Zato je učenje tehničnih postopkov prvi korak do uspeha.

Na žalost ta del večina ljudi preskoči in zato slišimo toliko žalostnih zgodb.

"V kriptovalutah je največ prevar na svetu, ker ne obstaja trg, o katerem bi ljudje vedeli tako malo, pa kupovali tako veliko," še opozarja Martin.

Zato Martin Korošec že več let redno, včasih tudi večkrat tedensko organizira brezplačne izobraževalne webinarje kripto FENIKS, na katerih udeležence in udeleženke vodi po vseh korakih, opozarja na pasti, pokaže tehnične rešitve in občasno razkrije perspektiven kripto projekt z velikimi potenciali.

En takšen projekt je v 2023 zrasel že za 1.100 %. Kriptovalute se ravnajo po štiriletnih ciklih rasti, ki so lahko predvidljivi. Po propadu FTX borze lani konec leta in letu globoke krize se zdaj pripravlja nov cikel rasti. Takšne priložnosti so redke in poznavanje kakovostnih projektov nam lahko v prihodnje prinese velike koristi.

Na novem webinarju FENIKS zdaj Martin Korošec razkriva še veliko darilo: kar dva kripto projekta z velikimi potenciali v 2024. Da dobite te brezplačne informacije, se brezplačno prijavite zdaj TUKAJ.

Sveta trojica faktorjev rasti Bitcoina in kriptovalut

Trije prelomni faktorji imajo moč, da dvigajo ceno Bitcoina in s tem drugih kriptovalut v nove rekorde. Ker se pojavijo le vsakih nekaj let, jih raje ne zamudite. Ponuja se vam življenjska priložnost za rast vašega premoženja!

PRIHAJA BITCOIN HALVING

Halving ima izrazit vpliv na dvig cene Bitcoina, kar potrjuje tudi statistika. Prvi halving se je zgodil leta 2012, kar je sprožilo dvig cene iz 12 dolarjev na približno 1.200 dolarjev. Drugi halving se je odvil leta 2016, spremljala pa ga je rast cene iz približno 300 dolarjev na rekordnih 20.000 dolarjev. Po intenzivnih rasteh običajno sledi začasno znižanje cen, saj tisti, ki so kupovali po nižjih cenah, prodajajo tistim, ki so kupovali po višjih cenah. Pomembno je izogniti se nakupu prepozno in predrago.

Leto 2020 je bilo zaznamovano z enako dinamiko, saj je Bitcoin po halvingu skočil iz 3.000 na 69.000 dolarjev. Prvič je nekaj digitalnega postalo dražje celo od zlata. Največji dvig cen se običajno zgodi v mesecih po halvingu.

Halving: priložnost rasti, ki se pojavi le vsaka štiri leta

Ta redka priložnost za veliki cikel rasti se pojavi le vsakih štiri leta, zato jo je vsekakor smiselno izkoristiti. Za začetnike pa je ključno, da pridobite nujno tehnično znanje, da znate kriptovalute pravilno in varno kupiti in hraniti. S tem znanjem boste tudi razumeli značilnosti kripto projektov z velikim potencialom, ter prepoznali kripto niše z visokimi možnostmi rasti v letu 2024. Če želite izkoristiti edinstveno priložnost kot je halving Bitcoina, se je potrebno dobro pripraviti in razumeti dinamiko kripto sveta.

Kako se naučiti nujnega tehničnega znanja? Kakšne so značilnosti kripto projektov z velikim potencialom, ter izvedeti katere kripto niše imajo lahko velike možnosti rasti v 2024?

Vse kakovostne izobraževalne informacije na enem mestu. Pridobite jih preden porabite en sam evro za kriptovalute. Prijavite se na brezplačen webinar TUKAJ.

Bitcoin halving bo že aprila 2024!

Leto 2024 oznanja prihod parnega leta, ki ima ključno vlogo v svetu Bitcoina. To je zato, ker se razpolovitev ali halving Bitcoina zgodi le vsakih štiri leta. V praksi to pomeni, da rudarji Bitcoina prejmejo polovico manj Bitcoinov kot nagrado za potrjevanje transakcij. S tem se neposredno povečajo stroški za rudarje, saj se ti zdaj dvakratno povišajo.

Posledično doživi Bitcoin okrepljeno osnovno vrednost. Trenutni stroški električne energije, potrebni za rudarjenje enega samega Bitcoina, znašajo kar 53.000 dolarjev (v Južni Koreji) in 32.000 dolarjev v Nemčiji, kjer je električna energija dražja. Povprečen strošek se giblje okoli 19.000 dolarjev, in to zgolj za porabo električne energije.

Treba je upoštevati tudi stroške pridobivanja, namestitve ter vzdrževanja vrhunske programske opreme, procesorjev, grafičnih kartic, hlajenja, najema ali gradnje stavbe ter inženirskih storitev. Ko se število novih Bitcoinov prepolovi, rudarji ne morejo več prodajati Bitcoina pod stroški, ki pa so zdaj dvakrat višji. To nenazadnje vodi v novo rast cen Bitcoina, ki se dogaja v ciklih po štiri leta.

Darilo, ki je zdaj že 6x več vredno.

Od leta 2017 je bilo na mojih delavnicah v živo že preko tisoč začetnikov, ki sem jim s ekipo pomagal, da se tehnično naučijo vseh postopkov, ki so nujni pri delu s kriptovalutami, izpostavlja Martin Korošec. Na podlagi teh izkušenj in dnevnega spremljanja dobro razumem potrebe začetnikov in kakšni projekti so lahko zanje primerni. Veliko je namreč tudi projektov z velikimi obljubami brez osnove. Na brezplačnih webinarjih zato delim brezplačno svoje sveže analize in občasno izpostavim kakšen izjemen projekt z velikim potencialom.

En takšen projekt je letos zrasel že za 6x. In takšno informacijo sem delil z udeleženci mojega webinarja povsem brezplačno. Vam na webinarju razkrijem kateri projekt je to.

V času, ko imamo ogromno inflacijo, ko stroški rastejo, se mi zdi pomembno, da pomagam ljudem tudi s takšnimi brezplačnimi predstavitvami. Tako se tudi prepričajo, da dobro poznam ozadje kriptovalut, tehnični razvoj in povezave ekipe, ki vodijo posamične projekte.

Na novem webinarju Feniks pa razkrivam kar dva fantastična projekta, ki imata velik potencial tudi 2024. Lahko bi celo rekel, da bosta čez čas lahko postala standard.

Kot sem opozarjal že vse leto od propada FTX borze se bodo zaprle časovne škarje zaradi katerih se dvig v kriptu preprosto ne bo več mogel odlašati.

Danes čas do novih prebojev odštevamo dobesedno po prstih roke: 5, 4, 3 ...

In to je priložnost, ki se ponudi le vsaka štiri leta. Če ste zamudili začetek rasti 2020 in takrat niste vedeli kje dobiti informacije kaj se dogaja in zakaj se dogaja, ne zamudite vsega ponovno.

Izkoristite priložnost za prijavo na webinar, ki je zaenkrat še brezplačen in povsem brez obveznosti.