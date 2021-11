'Kris je super, govori in hodi v vrtec'

Mineva dve leti od kar je Kris na kliniki v Los Angelesu prejel revolucionarno zdravilo Zolgensma. Zaradi dobrosrčnosti in empatije Slovenk in Slovencev, mu je uspelo zbrati denar za zdravljenje v tednu dni. Ima namreč redko dedno bolezen spinalno mišično atrofijo. Njegovi starši so se ob tej priložnosti na družbenih omrežjih zahvalil vsem, ki so mu pomagali napredovati: "Skupaj smo močnejši in zmoremo prek vseh zaprek." Njegova mama pa je srečna: "Sam je in pije, je bister fantek."

Kris bo kmalu star 4 leta, je preden dvojezični fantek, je ponosna njegova mama. Kris Zudich bo kmalu dopolnil štiri leta in zaradi izjemne solidarnosti Slovenk in Slovencev danes obiskuje vrtec, govori, je z veseljem delila z nami njegove korake napredka njegova mama Ana Jurk: "Kris je super, govori italijankso in slovensko, je priden dvojezični fantek. Malo se sicer lovi, ne tvori še popolnih stavkov, ampak se ga vse razume. Je bister fantek."

Kris zdaj hodi v vrtec, je ponosno povedala Jurakova. "Sicer je prvo leto, tako da je pestro. Podobno kot pri ostalih v prvem letu, smo pogostokrat ostanemo doma. Sicer pa je zelo zadovoljen, je rad z otroki, se igrajo. Zdi se mi, da se je lepo integriral, saj hodi z veseljem, nimamo nobenega problema. Iz vrtca nič ne kličejo, da bi jokal," je zadovoljna. Kris je v teh dveh letih vidno napredoval, je pojasnila Jurakova. Veliko stvari zmore narediti sam, česar prej ni mogel. "Ne potrebuje več toliko pomoči. Seveda, mu hrano damo na krožnik, ampak kar mu damo, potem on v miru popije in poje sam. Je dosti, dosti boljše," je zatrdila. Ob tem je dodala, da se zaveda, da pa bo vedno poseben otrok. "Ampak je poseben na drugačen način," je izpostavila. Kris sicer redno obiskuje terapije, da ohranja in izboljšuje svojo fizično dejavnost, nam je za konec povedala mama Ana Jurak: "Še vedno je pestro, ampak je to dobro za njega."

Spomnimo Kris je 21. novembra 2019 na kliniki v Los Angelesu prejel revolucionarno zdravilo Zolgensma. Ima namreč redko dedno mišično-žilno bolezen, zaradi katere počasi izgublja mišično moč, brez zdravila pa bi mišice nekega dne odmrle. Zdravilo je moral prejeti, preden je dopolnil drugo leto, po terapiji pa se je njegovo zdravstveno stanje vidno izboljšalo.

Zolgensma je revolucionarno zdravilo farmacevtskega podjetja Novartis, ki ga je maja 2019 odobrila ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA). Ker Evropska unija zdravila takrat še ni odobrila, v Sloveniji ne bi bilo na voljo pravočasno za malčka.

Za Krisa so v dobrodelni akciji, ki jo je sprožilo društvo Palčica Pomagalčica, zbrali več kot 3,5 milijona evrov v slabem tednu dni. Zdravljenje v ZDA je stalo okoli 2,2 milijona evrov, kar je ostalo od zbranega denarja – to je 1.666.000 evrov – pa je društvo namenilo petim otrokom, ki smo jih poimenovali šopek jabolk navdiha.