Kris na prvi uri fizioterapije

21. novembra lani je mali Kris, ki se je rodil s spinalno mišično atrofijo, na kliniki UCLA v Los Angelesu prejel revolucionarno zdravilo Zolgensma, do katerega mu je pomagala celotna Slovenija. Malega borca na poti spremljata starša, ki na Krisovem uradnem Instagram profilu redno objavljata njegov napredek. Zadnje novice so vesele in spodbudne.

Krisova kri je boljša, kar pomeni, da mu je zdravnik spet zmanjšal dozo steroidov. Kris je tudi že imel prvo uro fizioterapije in njegova fizioterapevtka pravi, da se trudi in uporablja več mišic.

Držimo pesti in čakamo na nove vzpodbudne novice iz Los Angelesa.