Kris po prejemu zdravila že v domači oskrbi

"Dobro jutro! Evo, kažem vam rokico, v katero sem prejel zdravilo. Pridno sem prestal infuzijo, sedaj sem pri mami v domači oskrbi in se počutim dobro. Naj tako tudi ostane," se glasi zapis na Facebook strani malega Krisa.

Kot je v oddaji 24UR ZVEČER povedala njegova babica Irena Jerak, očitno ob prejemu Zolgesme ni trpel nobenih bolečin.

"Kris je v redu, počuti se zelo dobro. Po koncu injiciranja zdravila je postal malo zaspan, medtem pa je ves čas gledal risanke in mirno čakal,"je dejala. Po prejetju zdravila sledi obdobje počitka, v ZDA pa bo družina morala ostati še najmanj tri mesece. "Upam, da bo prej kot v treh mesecih prišel domov, da bo lepo napredoval in da bo kmalu doma," je še dejala Krisova babica Irena.

Spomnimo

Kris se je rodil s spinalno mišično atrofijo, redko dedno mišično-žilno boleznijo, zaradi katere počasi izgublja mišično moč, brez zdravila pa bi mišice nekega dne odmrle. Zolgensma je revolucionarno zdravilo farmacevtskega podjetja Novartis, ki ga je maja letos odobrila ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA). Evropska unija mora zdravilo še odobriti, zato v Sloveniji ne bi bilo na voljo pravočasno za malčka. Krisovi starši so že prejeli prvi račun, ki zajema ceno zdravila, in sicer za 2.234.031 dolarjev oziroma nekaj več kot dva milijona evrov.