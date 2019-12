Kris se že igra in sedi brez opornice, zdravnik zadovoljen z napredkom

Iz Los Angelesa, kjer je mali Kris pred približno tremi tedni prejel revolucionarno zdravilo Zolgensma, znova prihajajo vzpodbudne novice. Preko Instagrama so njegovi starši sporočili, da lahko Kris že brez težav in brez opornice sedi v svojem stolčku in se tudi dlje časa igra. Z njegovim napredkom je zelo zadovoljen tudi njegov zdravnik Perry B. Shieh.