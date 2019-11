Krisa naj bi za prejem zdravila pripravili ob 18. uri po našem času

Njegova mama Ana Jerak je za oddajo 24UR ZVEČER povedala, da po eni strani komaj čakajo, da Kris prejme odmerek, po drugi strani pa jih je strah, saj ne vedo, kaj naj pričakujejo. Zdravniki so pri napovedih zelo zadržani: "Nihče ne ve, kaj pričakovati, pri vsakem otroku je drugače, na zdravilo vsak reagira drugače ... Upamo, da bodo rezultati vidni čim hitreje, a stojimo na trdnih tleh. Pri drugih otročkih so se napredki kar hitro pokazali," je dejala Krisova mama, ki se je ob tem zahvalila za vso podporo.

Napočil je velik dan za malega Krisa Zudicha , ki bo na kliniki UCLA v Los Angelesu prejel revolucionarno zdravilo, do katerega mu je pomagala vsa Slovenija, ki je zanj zbrala skoraj štiri milijone evrov . Po naših informacijah so družini naročili, da morajo v bolnišnici biti ob 18. uri po našem času, po tem pa ga bodo pripravili na aplikacijo zdravila. Glede na njegovo velikost bi lahko apliciranje odmerka trajalo tudi do dve uri.

Po prejetju zdravila bo sledilo obdobje počitka, v ZDA pa bo družina morala ostati še najmanj tri mesece. V Los Angeles so se sicer odpravili v začetku meseca, let na zasebnem letalu pa jim je omogočil srbski poslovnež iz družbe MK Group in lastnik Gorenjske banke, hotela Kempinski v Portorožu in večinski lastnik Letališča Portorož Miodrag Kostić.

Spomnimo

Kris se je rodil s spinalno mišično atrofijo, redko dedno mišično-žilno boleznijo, zaradi katere počasi izgublja mišično moč, brez zdravila pa bi mišice nekega dne odmrle. Zolgensma je revolucionarno zdravilo farmacevtskega podjetja Novartis, ki ga je maja letos odobrila ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA). Evropska unija mora zdravilo še odobriti, zato v Sloveniji ne bi bilo na voljo pravočasno za malčka. Krisovi starši so že prejeli prvi račun, ki zajema ceno zdravila, in sicer za 2.234.031 dolarjev oziroma nekaj več kot dva milijona evrov.