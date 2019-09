Kris združil vso Slovenijo, pomoč prihaja tudi iz tujine

Ne le vrhunski dirkač Valentino Rossi , ki je za Krisa podaril svojo kapo, majico in druge stvari, oglasil se je tudi selektor švedske parakošarkarske reprezentance Gabe Caligiuri in pozval:"Pomagajmo malemu Krisu, zganimo se, sezimo v žepe in pomagajmo fantu."

Ne le športniki, Slovence združijo tudi otroci, predsem tisti, ki potrebujejo pomoč. To vedno znova dokazujemo in tudi tokrat ni nič drugače. Mali borec Kris, ki se je rodil z redko spinalno mišično atrofijo, potrebuje zdravilo, ki stane več kot dva milijona evrov, do svojega drugega leta starosti, kar pomeni, da ima le še štiri mesece časa. Ogromen znesek, ki lahko reši malo življenje, zbira celotna Slovenija, prošnja za pomoč pa je že presegla tudi državne meje.

Društvo Palčica Pomagalčica

"Verjetno se vas veliko sprašuje kdo se skriva za imenom Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki in kakšne namene imamo. Preveč je bilo povedanega in napisanega o zlorabah raznih bolečih situacij za lasten profit. V bistvu je Palčica Pomagalčica mini ekipa, ki večinoma sloni na ramenih dveh učiteljic: Larisa Štoka in Katarina Podgajski iz Kopra. Vse delava v prostem času.

Dragi ljudje: NIKOLI IN NIKDAR se naše društvo ne bi okoristilo z nesrečo mlade družine ali kogarkoli drugega. Delamo s čistim srcem in poleg vseh vaših donacij bodo šli vsi skromni prihodki društva, ki jih dobimo z zbiranjem odpadkov (papir, zamaški, pločevinke...), za Krisa. Mamica je sama želela, da donacije potekajo preko našega društva, pri nakazilih na njen TRR bi svoj kupček pobrala država," so zapisali na Facebook profilu društva.