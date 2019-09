Krisov dedek: 'Ne morem verjeti, da je toliko ljudi z velikimi srci'

Pred tednom dni še ni bilo točno jasno, kako se bo družina malega Krisa, ki se je rodil z redko dedno mišično-žilno boleznijo, spinalno mišično atrofijo, lotila projekta zbiranja pomoči za nakup zdravila, ki stane astronomskih 2,3 milijona evrov. Zdaj se je zgodil čudež – v štirih dneh je vsa Slovenija zbrala več kot milijon šesto tisoč evrov. "Začeli smo, dobili smo se prijatelji, vsak koga pozna, da se stvari razvijajo naprej, da pridemo do teh sredstev. In ne morem verjeti, srečen sem, zadovoljen," je občutke ob neverjetnem odzivu vseh, ki so prispevali denar za dečka Krisa, v oddaji 24UR ZVEČER opisal njegov "nono" Egon Jerak .

Kot je znano, mali borec vsake štiri mesece prejme posebno terapijo, ki pa je zanj zelo boleča. "Injekcije prejme vsake štiri mesece naravnost v hrbet, in to je zelo boleče, zato verjamem, da je naš Kris pravi borec," je prepričan dedek Egon.

Voditelj oddaje Edi Pucer je stara starša vprašal tudi, če se Kris zaveda vsega tega, kar se trenutno dogaja okoli njega. "Vidi otroke, ki hodijo, tečejo, se igrajo, dejansko pokaže in nakaže, da bi tudi on rad to počel. Nedavno je bila hči v parku in je razlagala, da ni vedela, kaj naj stori. Vzela ga je iz vozička in ga s pomočjo roke spustila po toboganu. Dejansko mu z nobeno stvarjo ne pokažemo, da je bolan," je s solzami v očeh povedala babica. Zato je razumljivo, da mu glede na njegove omejitve prilagajajo tudi igro. Če ostali otroci radi dajejo stvari v usta, pri Krisu stvari potekajo drugače. Pred njega, na primer, postavijo posodico z lušinami arašidov, mu dajo žličko, on pa to vsebino meša. "Mu povemo, da tega ne sme dati v usta in tudi ne da."

19-mesečni deček pa veliko voljo do gibanja kaže tudi prek suverene uporabe vozička, v katerem preživi veliko časa. Ko ga je pred štirimi meseci prvič videl, ni želel več iz njega. Komaj se je usedel vanj, že ga je znal peljati naprej in nazaj, razlagata stara starša. Nato je dobil majhen voziček, ki je prišel iz Švedske in je zelo lahek, prav tako se iz njega nikakor ne more zvrniti. Kris je zgolj pogledal, kakšna so nova kolesa, jih prijel in se peljal naprej. Kot so zapisali v društvu Palčica pomagalčica, moramo zdaj s skupnimi močmi malega borca pripeljati do otroškega igrišča, peskovnika in gugalnice, da bo lahko tekal po travnikih in normalno dihal.