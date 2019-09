Krisova mama: Iskreno upam, da se bo en dan tudi Kris zahvalil v svojem imenu

19-mesečni Kris je združil Slovenijo. V dveh dneh smo vsi skupaj zbrali že več kot 700 tisoč evrov . Vsak po svojih močeh pomaga njegovi družini, da zbere 2,3 milijona evrov za zdravilo, ki bo fantku rešilo življenje. Starši so presrečni, iz srca se zahvaljujejo vsem, ki so darovali in upajo, da se bo nekega dne vsem dobrim ljudem lahko zahvalil tudi Kris.

"Iz srca se zahvaljujem čisto vsakemu, vsakemu podarjenemu evru, ampak iskreno upam, da se bo en dan tudi Kris še zahvalil v svojem imenu, da mu bo tudi to omogočeno, tako da hvala,"pravi Krisova mama. Danes sta se na Radiu 1 zahvalila tudi Krisova nona in nono. Na vprašanje, s čim se najraje igra, je babica v solzah odgovorila:"Kris se težko igra. Krisova igra je žal trenutno postelja, mamica, očka, nona in nono in vsi ostali okoli njega, da mu pomagajo."

Kris sicer že od drugega meseca življenja v hrbtenjačo vsake štiri mesece dobiva zdravilo spinraza, ki zavarovalnico letno stane 400.000 evrov. Brez njega Krisa ne bi bilo več med nami. A kljub temu malček ne more hoditi, ne more samostojno sedeti, uživa samo pasirano hrano, ponoči mu čistijo pljuča, ker težko diha, ne more jokati kot drugi otroci. Ko je žalosten, mu po licih le spolzijo solze. Starši se zato borijo za najnovejše revolucionarno zdravilo zolgensma.