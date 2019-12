Krisova mama o neverjetnem napredku: Tega ni mogoče opisati, to je ena sama sreča

Zdelo se je, da bo to še en običajen obisk ambulante. Krisa je spet čakal tako imenovani CHOP test, s katerim preverijo motorične sposobnosti otrok s spinalno mišično atrofijo tipa 1. A še preden so dobro začeli, je malček kar sam pokazal, kaj zmore.

"Smo ga posedli, jaz sem ga hotela držat za oporo, pred sabo je imel tablico, kjer je imel list papirja in risal ... Spustila sem za sekundo roke in on je kar sedel. V bistvu smo se spogledale s fizioterapevtko, smo rekle okej ... In to je kar trajalo in trajalo vse skupaj približno štiri minutke," razlaga malčkova mamica Ana Jerak.

Deček je s tem postavil nov mejnik: "Do zdaj se nam to še ni zgodilo, nikoli še ni sedel samostojno. In tudi lepo je z rokicami risal in jih uporabljal, tako da se ni niti uprl." In prelepo presenetil vse, pove mama Ana. "Nisva mogla niti midva verjeti, to je bilo res čisto nekaj tako, kot strela z jasnega ... Tudi fizioterapevtka je bila zelo zadovoljna. Nato je prišel tudi zdravnik, obema je čestital, bil je pač presrečen, da je po treh tednih Kris že zmogel prvo samostojno sedenje."

Slednje zanj nedvomno predstavlja pomemben korak k lažjemu, boljšemu življenju. Da bi še bolj pridobil na moči, ga čakajo fizioterapije in vaje doma. "Sicer smo že prej vadli, ampak to je bilo vse skozi igro ... Tako da zdaj nam je pokazala nekaj vaj, kaj dosti ne moremo, ker nimamo tukaj rekvizitov – žoge, valja. Nismo prinesli vsega s seboj, ker tega je bilo že tako ogromno," je še povedala Krisova mamica.

Čedalje boljša pa je tudi fantkova krvna slika, zato Ana in Matteo upata, da bodo napredki vsak dan bolj vidni."Kot starš videti take stvari pri Krisu je nekaj res neopisljivega. To je ena sreča, eno veselje. Brez vseh vas nam to res ne bi uspelo."



V prvi vrsti pa brezpogojne ljubezni mamice in 'tatkota', ki sta za svojega sinka premikala meje in premaknila tudi vso Slovenijo.