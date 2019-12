Krisovo počutje vsak dan boljše, mala Lea za zdravilo Zolgensma prepozna

Mali Kris, ki je v losangeleški bolnišnici prejel revolucionarno zdravilo Zolgensma, se vsak dan počuti bolje. Njegovi starši so dobro novico sporočili s fotografijo na Instagramu, ob kateri so zapisali, da se je izboljšala Krisova krvna slika, pa tudi njegovo splošno počutje, saj je vsak dan boljše volje.

Za zdravilo, ki ga je čez lužo prejel Kris, pa so žal prepozno izvedeli starši dve in pol letne deklice Lee, ki ima sicer nekoliko milejšo obliko spinalne mišične atrofije kot Kris. Malčica na srečo nima težav z dihanjem in prehranjevanjem, tudi plazi se lahko, nima pa moči v nogah. Njena mama Simona Jerebičupa, da bodo zdravilo Zolgensma, ki ga zdaj lahko prejmejo le otroci do drugega leta, kmalu razvili tudi za starejše otroke.

Mala Lea je sicer vesela, razigrana punčka, ki na prvi pogled ne kaže svoje bolezni. A da nekaj vendarle ni v redu, je njena mama opazila takoj po rojstvu. "Njej so se tresle rokice. Ampak zdravniki so pač rekli, da bo to izzvenelo, da jih ima dosti to," pove Simona. Pri osmih mesecih starosti so znaki postajali čedalje bolj očitni, saj je razvoj male Lee nazadoval. "Nehala se je kotaliti, kazati zanimanje za karkoli," o opozorilnih znakih spregovori mama malčice.

Stanje se je začelo naglo slabšati. Preiskave na Pediatrični kliniki so tri mesece kasneje potrdile diagnozo: neozdravljiva spinalna mišična atrofija tipa 1 do 2. Besede zdravnika so zarezale v srce: Lea ne bo sedela, se kobacala ali hodila. Le redki otroci s to diagnozo sploh živijo dlje od dveh let. "Me je zadelo. Vsi v družini so zdravi, potem pa naenkrat izveš, da ima genetsko bolezen. Kar šok," pripoveduje Leina mama.