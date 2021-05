"Po prehodu hladne fronte je vidljivost danes izjemna," je navdušeno zapisal Aleš Rozman iz ekipe Neurje.si na družbenem omrežju. Pojasnil nam je, da je tako dobra vidljivost redkost in je posledica tipične situacije, ko se razjasni nad Alpami in Furlanijo po nočnem prehodu hladne fronte. "Vetrovi so se obrnili v severovzhodno smer, na Primorskem je zapihala močnejša burja. Zrak je bil zato po fronti danes zjutraj zelo suh in čist, vidljivost pa naravnost fantastična. Tako kristalno jasno sliko Alp z Obale lahko ujamemo precej redko, enkrat ali dvakrat na leto," je zatrdil.

Fotografije je Rozman posnel danes zjutraj in zgodaj dopoldne. "Prvih pet je nastalo v kraju Mala Seva, na hribu med Izolo in Lucijo. Fotografija, na kateri je v ospredju Izola, je nastala v kraju Šared, ostali dve – pristanišče v Trstu in Kopru s celotno slovensko obalo v ozadju – pa v Socerbu," je povedal Rozman in dodal, da se na slikah vidijo Julijske Alpe, Triglav in Dolomiti.