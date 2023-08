V Podvincih poteka veliko praznovanje, ki so ga domačini in ptujska občina pripravili za svojega sokrajana, izjemnega metalca diska Kristjana Čeha, ki se je iz Budimpešte s svetovnega prvenstva vrnil s srebrno medaljo. To je že sedma kolajna za Slovenijo v 40-letni zgodovini svetovnih atletskih prvenstev.