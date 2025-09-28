Za pomoč mlademu parašportniku v 24 urah 27-krat na Šmarno goro

Vsak korak na Šmarni gori je med sobotnim in nedeljskim poldnevom nosil sporočilo: korak k novim priložnostim in k boljši prihodnosti. "Na Šmarni smo velikokrat, zato se mi je zdelo zelo zabavno, da bi šli večkrat gor in dol, če pa lahko nekaj dobrodelnega s tem naredimo, pa sploh super," o razlogih za udeležbo pravi Anja Gorenc. "Potrenirati, malo se podružiti, bolj podružiti kot trenirati, pa še hkrati podpreti," dodaja Ivi Hrastovec.

Nekateri so vztrajali celih 24 ur - Bojan Halin denimo ni niti za trenutek zatisnil očesa ter Šmarno goro v tem času osvojil kar 27-krat. "Sem imel še dosti rezerve v bistvu, lahko bi še kak vzpon naredil, ampak ni bilo potrebe," se pošali.

Dogodek je presegel vsa pričakovanja - zbralo se je več kot 700 ljudi, med njimi tudi 23-letni parašportnik Kristjan Tramte. "Deseti vzpon je trenutno za mano, to je 40 kilometrov!"