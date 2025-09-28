Svetli način
Slovenija

Za pomoč mlademu parašportniku v 24 urah 27-krat na Šmarno goro

Ljubljana, 28. 09. 2025 21.29 | Posodobljeno pred 1 uro

Denis Malačič
Kristjan Tramte, 23-letnik z Jesenic, dokazuje, kako daleč lahko sežeta moč volje in neomajna disciplina. Po tragični nesreči, v kateri je pred šestimi leti ostal brez desne roke, leve dlani in desne noge, si zdaj želi nastopiti na prihodnjih paraolimpijskih igrah v Los Angelesu. Zato so na Šmarni gori pri Ljubljani pripravili 24-urni humanitarni dogodek, kjer so zbirali denar za posebno športno protezo.

Vsak korak na Šmarni gori je med sobotnim in nedeljskim poldnevom nosil sporočilo: korak k novim priložnostim in k boljši prihodnosti. "Na Šmarni smo velikokrat, zato se mi je zdelo zelo zabavno, da bi šli večkrat gor in dol, če pa lahko nekaj dobrodelnega s tem naredimo, pa sploh super," o razlogih za udeležbo pravi Anja Gorenc. "Potrenirati, malo se podružiti, bolj podružiti kot trenirati, pa še hkrati podpreti," dodaja Ivi Hrastovec

Nekateri so vztrajali celih 24 ur - Bojan Halin denimo ni niti za trenutek zatisnil očesa ter Šmarno goro v tem času osvojil kar 27-krat. "Sem imel še dosti rezerve v bistvu, lahko bi še kak vzpon naredil, ampak ni bilo potrebe," se pošali. 

Dogodek je presegel vsa pričakovanja - zbralo se je več kot 700 ljudi, med njimi tudi 23-letni parašportnik Kristjan Tramte. "Deseti vzpon je trenutno za mano, to je 40 kilometrov!"

Kristjan Tramte na vrhu Šmarne gore
Kristjan Tramte na vrhu Šmarne gore FOTO: POP TV

"Ko človek doživi tisto, kar je Kristjan doživel in se potem ne samo pobere, ampak gre potem v neke druge ekstreme, v višave, z neko res trdno željo po nastopu na paraolimpijskih igrah v Los Angelesu, to je res ena taka zgodba o uspehu," ponosno pove predsednik humanitarnega društva Vztrajaj - Never Give Up Matej Markovič

Trenutna proteza Kristjanu namreč ne omogoča vrhunskih športnih rezultatov, potrebnih za dosego norme za paraolimpijske igre leta 2028. "Da grem preko 30 kilometrov na uro, pa da pustim en pečat svetu oziroma, da imajo ljudje upanje."

Ker je bilo zbranih več kot dovolj sredstev, bo društvo Vztrajaj - Never Give Up del donacij namenilo tudi Zvezi Anite Ogulin. Kristjan, vesel, da je zdaj velik korak bližje svojim sanjam, pa ob tem sporoča: "Nikoli ne odnehaj!"

