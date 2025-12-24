Kristjani na božično večerjo, nato k polnočnicam

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje bo polnočnico vodil v novomeški stolnici, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v ljubljanski, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa v mariborski stolnici
Papež Leon XIV. bo polnočnico vodil ob 22. uri v baziliki svetega Petra. V četrtek ob 10. uri bo v isti baziliki vodil božično mašo, opoldne pa bo podelil tudi tradicionalni blagoslov mestu in svetu.
Pred odhodom k polnočnicam na sveti večer verniki običajno postavijo jaslice, medtem ko mnogi božično drevesce okrasijo že prej. Prav jaslice, ki ponazarjajo rojstvo Jezusa Kristusa pred več kot 2000 leti v Betlehemu, so tudi najbolj prepoznavno zunanje znamenje božiča.
Božič so prvič bolj vidno začeli praznovali v 4. stoletju. V istem stoletju je papež Julij I. kot dan praznovanja Jezusovega rojstva določil 25. december, na katerega so Rimljani praznovali dan Sonca.
Skozi zgodovino se je božič razvil v drugi najpomembnejši krščanski praznik, s katerim se Cerkev in verniki spominjajo rojstva svojega ustanovitelja, zaradi svoje simbolike pa je priljubljen tudi med nevernimi.
O Jezusovem rojstvu sicer govori Sveto pismo, ki navaja, da se je Jezus rodil tesarju Jožefu in njegovi ženi Mariji v majhnem mestu Betlehem. Po zapisu je Marija rojeno dete povila in položila v jasli hleva, kjer so ga obiskovali tisti, ki so verjeli, da se je rodil odrešenik.
Božič 25. decembra, ki je v Sloveniji leta 1989 po več desetletjih znova postal dela prost dan, obeležujejo katoliški in evangeličanski verniki. Del pravoslavnih vernikov, med drugim verniki Srbske pravoslavne cerkve, pa ga zaradi uporabe drugačnega koledarja praznuje 7. januarja.
Klakočar Zupančičeva za državo za razvijanje potencialov
Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v praznični poslanici izpostavila, da so v času nemira in negotovosti prazniki opomin na vrednote miru, sočutja in medsebojnega razumevanja. Spomnila je na doseženo v letu 2025, a poudarila, da še nismo na cilju. Skupna vizija mora biti država, v kateri lahko vsakdo popolnoma razvije svoje potenciale, meni.
Predsednica DZ je v praznični poslanici, v torek zvečer objavljeni na Televiziji Slovenija, dejala, da je praznični čas dragocen trenutek leta, ko nastopi čas za pogled nazaj na prehojeno pot ter razmislek o dogodkih in izkušnjah, ki so zaznamovali preteklo leto.
Po njeni oceni je Slovenija kot skupnost leto 2025 preživela dokaj mirno, doseženo pa je bilo nekaj pomembnih ciljev, predvsem na področju skrbi za najbolj ranljive skupine, plač zaposlenim za opravljeno delo in na indeksu zaznavanja korupcije. "Slovenija se je postavila na svetovni zemljevid kot aktivna zagovornica miru in reševanja konfliktov po mirni poti, pri tem pa ne delamo razlik zaradi političnega pragmatizma ali interesov tistih, ki konflikte spodbujajo zaradi lastnih materialnih koristi," je izpostavila Klakočar Zupančičeva.
Opomnila pa je, da vsi dosežki ne smejo zamegliti dejstva, da še nismo na cilju. "Napake, ki smo jih storili v preteklosti, je treba analizirati in jih po najboljših močeh popraviti, kajti naša skupna vizija mora biti država, v kateri lahko vsakdo brez izjem popolnoma razvije svoje potenciale," je poudarila.
Obenem je opozorila, da so izključevanje posameznikov ali skupin, strašenje in spodbujanje sovraštva ter delitev po kateremkoli kriteriju zavržna dejanja, ki v naši skupnosti ne smejo imeti domovinske pravice.
V času nemira in negotovosti so tako prihajajoči praznikih po besedah Klakočar Zupančičeva toliko pomembnejši opomin na vrednote miru, sočutja in medsebojnega razumevanja.
To naj bo obdobje, ko si vzamemo več časa drug za drugega, izkoristimo priložnost za srečanja, za katera čez leto morda ni bilo dovolj časa, je na srce položila državljanom. "Naj bodo to dnevi bližine, pogovorov, iskrenih misli in drobnih dejanj, pozornosti, ki bogatijo naše odnose in krepijo občutek skupnosti," je pozvala predsednica DZ. Zahvalila pa se je tudi vsem, ki bodo v tem času opravljali svoje delo in skrbeli za druge.
"Spoštovane državljanke in državljani, želim vam božično praznovanje, polno topline, miru in bližine, v novem letu pa obilo zdravja, zagnanosti in navdiha za osebno rast, ki je najboljši temelj tudi za rast in blaginjo naše skupnosti," je poslanico sklenila Klakočar Zupančičeva.
