Kristjani na božično večerjo, nato k polnočnicam

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje bo polnočnico vodil v novomeški stolnici, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v ljubljanski, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa v mariborski stolnici Papež Leon XIV. bo polnočnico vodil ob 22. uri v baziliki svetega Petra. V četrtek ob 10. uri bo v isti baziliki vodil božično mašo, opoldne pa bo podelil tudi tradicionalni blagoslov mestu in svetu. Pred odhodom k polnočnicam na sveti večer verniki običajno postavijo jaslice, medtem ko mnogi božično drevesce okrasijo že prej. Prav jaslice, ki ponazarjajo rojstvo Jezusa Kristusa pred več kot 2000 leti v Betlehemu, so tudi najbolj prepoznavno zunanje znamenje božiča. Božič so prvič bolj vidno začeli praznovali v 4. stoletju. V istem stoletju je papež Julij I. kot dan praznovanja Jezusovega rojstva določil 25. december, na katerega so Rimljani praznovali dan Sonca.

Kristjani bodo s polnočnicami pričakali božič FOTO: Aljoša Kravanja

Skozi zgodovino se je božič razvil v drugi najpomembnejši krščanski praznik, s katerim se Cerkev in verniki spominjajo rojstva svojega ustanovitelja, zaradi svoje simbolike pa je priljubljen tudi med nevernimi. O Jezusovem rojstvu sicer govori Sveto pismo, ki navaja, da se je Jezus rodil tesarju Jožefu in njegovi ženi Mariji v majhnem mestu Betlehem. Po zapisu je Marija rojeno dete povila in položila v jasli hleva, kjer so ga obiskovali tisti, ki so verjeli, da se je rodil odrešenik. Božič 25. decembra, ki je v Sloveniji leta 1989 po več desetletjih znova postal dela prost dan, obeležujejo katoliški in evangeličanski verniki. Del pravoslavnih vernikov, med drugim verniki Srbske pravoslavne cerkve, pa ga zaradi uporabe drugačnega koledarja praznuje 7. januarja.

Klakočar Zupančičeva za državo za razvijanje potencialov

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v praznični poslanici izpostavila, da so v času nemira in negotovosti prazniki opomin na vrednote miru, sočutja in medsebojnega razumevanja. Spomnila je na doseženo v letu 2025, a poudarila, da še nismo na cilju. Skupna vizija mora biti država, v kateri lahko vsakdo popolnoma razvije svoje potenciale, meni. Predsednica DZ je v praznični poslanici, v torek zvečer objavljeni na Televiziji Slovenija, dejala, da je praznični čas dragocen trenutek leta, ko nastopi čas za pogled nazaj na prehojeno pot ter razmislek o dogodkih in izkušnjah, ki so zaznamovali preteklo leto.

Urška Klakočar Zupančič FOTO: Aljoša Kravanja