Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kristjani na božično večerjo, nato k polnočnicam

Ljubljana/Vatikan, 24. 12. 2025 07.16 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
D. S. STA
Kristjani s polnočnicami pričakali božič

Kristjani po vsem svetu bodo s polnočnicami pričakali božič, praznik, s katerim obeležujejo rojstvo Jezusa Kristusa. Še pred tem se bodo zbrali doma v krogu družine, blagoslovili dom in pojedli božično večerjo. V četrtek bodo jutranje in dopoldanske božične maše.

Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje bo polnočnico vodil v novomeški stolnici, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v ljubljanski, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa v mariborski stolnici

Papež Leon XIV. bo polnočnico vodil ob 22. uri v baziliki svetega Petra. V četrtek ob 10. uri bo v isti baziliki vodil božično mašo, opoldne pa bo podelil tudi tradicionalni blagoslov mestu in svetu.

Pred odhodom k polnočnicam na sveti večer verniki običajno postavijo jaslice, medtem ko mnogi božično drevesce okrasijo že prej. Prav jaslice, ki ponazarjajo rojstvo Jezusa Kristusa pred več kot 2000 leti v Betlehemu, so tudi najbolj prepoznavno zunanje znamenje božiča.

Božič so prvič bolj vidno začeli praznovali v 4. stoletju. V istem stoletju je papež Julij I. kot dan praznovanja Jezusovega rojstva določil 25. december, na katerega so Rimljani praznovali dan Sonca.

Kristjani bodo s polnočnicami pričakali božič
Kristjani bodo s polnočnicami pričakali božič
FOTO: Aljoša Kravanja

Skozi zgodovino se je božič razvil v drugi najpomembnejši krščanski praznik, s katerim se Cerkev in verniki spominjajo rojstva svojega ustanovitelja, zaradi svoje simbolike pa je priljubljen tudi med nevernimi.

O Jezusovem rojstvu sicer govori Sveto pismo, ki navaja, da se je Jezus rodil tesarju Jožefu in njegovi ženi Mariji v majhnem mestu Betlehem. Po zapisu je Marija rojeno dete povila in položila v jasli hleva, kjer so ga obiskovali tisti, ki so verjeli, da se je rodil odrešenik.

Božič 25. decembra, ki je v Sloveniji leta 1989 po več desetletjih znova postal dela prost dan, obeležujejo katoliški in evangeličanski verniki. Del pravoslavnih vernikov, med drugim verniki Srbske pravoslavne cerkve, pa ga zaradi uporabe drugačnega koledarja praznuje 7. januarja.

Klakočar Zupančičeva za državo za razvijanje potencialov

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v praznični poslanici izpostavila, da so v času nemira in negotovosti prazniki opomin na vrednote miru, sočutja in medsebojnega razumevanja. Spomnila je na doseženo v letu 2025, a poudarila, da še nismo na cilju. Skupna vizija mora biti država, v kateri lahko vsakdo popolnoma razvije svoje potenciale, meni.

Predsednica DZ je v praznični poslanici, v torek zvečer objavljeni na Televiziji Slovenija, dejala, da je praznični čas dragocen trenutek leta, ko nastopi čas za pogled nazaj na prehojeno pot ter razmislek o dogodkih in izkušnjah, ki so zaznamovali preteklo leto.

Urška Klakočar Zupančič
Urška Klakočar Zupančič
FOTO: Aljoša Kravanja

Po njeni oceni je Slovenija kot skupnost leto 2025 preživela dokaj mirno, doseženo pa je bilo nekaj pomembnih ciljev, predvsem na področju skrbi za najbolj ranljive skupine, plač zaposlenim za opravljeno delo in na indeksu zaznavanja korupcije. "Slovenija se je postavila na svetovni zemljevid kot aktivna zagovornica miru in reševanja konfliktov po mirni poti, pri tem pa ne delamo razlik zaradi političnega pragmatizma ali interesov tistih, ki konflikte spodbujajo zaradi lastnih materialnih koristi," je izpostavila Klakočar Zupančičeva.

Opomnila pa je, da vsi dosežki ne smejo zamegliti dejstva, da še nismo na cilju. "Napake, ki smo jih storili v preteklosti, je treba analizirati in jih po najboljših močeh popraviti, kajti naša skupna vizija mora biti država, v kateri lahko vsakdo brez izjem popolnoma razvije svoje potenciale," je poudarila.

Obenem je opozorila, da so izključevanje posameznikov ali skupin, strašenje in spodbujanje sovraštva ter delitev po kateremkoli kriteriju zavržna dejanja, ki v naši skupnosti ne smejo imeti domovinske pravice.

V času nemira in negotovosti so tako prihajajoči praznikih po besedah Klakočar Zupančičeva toliko pomembnejši opomin na vrednote miru, sočutja in medsebojnega razumevanja.

To naj bo obdobje, ko si vzamemo več časa drug za drugega, izkoristimo priložnost za srečanja, za katera čez leto morda ni bilo dovolj časa, je na srce položila državljanom. "Naj bodo to dnevi bližine, pogovorov, iskrenih misli in drobnih dejanj, pozornosti, ki bogatijo naše odnose in krepijo občutek skupnosti," je pozvala predsednica DZ. Zahvalila pa se je tudi vsem, ki bodo v tem času opravljali svoje delo in skrbeli za druge.

"Spoštovane državljanke in državljani, želim vam božično praznovanje, polno topline, miru in bližine, v novem letu pa obilo zdravja, zagnanosti in navdiha za osebno rast, ki je najboljši temelj tudi za rast in blaginjo naše skupnosti," je poslanico sklenila Klakočar Zupančičeva.

božič kristjani polnočnice večerja poslanica

Božična idila: iluzija ali resničnost?

SORODNI ČLANKI

Božična idila: iluzija ali resničnost?

'Če je bel božič, bo zelena velika noč'

Zvezdnica zaradi božične sladkarije ob zobno prevleko

ANIMACIJA: Preverite, kje bo padlo največ snega

Praznične dobrote in slovenska miselnost 'da le ne bo zmanjkalo'

Jezusov vnebohod, krščanski praznik 40 dni po veliki noči

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Koliko otrok čaka Božička v Sloveniji?
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
zadovoljna
Portal
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Dnevni horoskop: Device skrbijo za druge, tehtnice čaka čaroben večer
Dnevni horoskop: Device skrbijo za druge, tehtnice čaka čaroben večer
To so najlepši nohti za novoletne praznike
To so najlepši nohti za novoletne praznike
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Redka, a zelo agresivna oblika raka
cekin
Portal
Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji
Babica: Vnukom za praznike ne kupujem daril
Babica: Vnukom za praznike ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
moskisvet
Portal
V vesolje je prvič poletela ženska na invalidskem vozičku
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Umrla je glasbena legenda
Umrla je glasbena legenda
Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?
Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
okusno
Portal
Slastna praznična sladica brez peke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425