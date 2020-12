Kristjani po vsem svetu bodo ob polnoči pričakali božič

Vlada je pred božičnimi prazniki dovolila maše v navzočnosti vernikov ob obveznem upoštevanju strogih ukrepov, a so se zanje odločili le v koprski in novomeški škofiji. V ostalih štirih škofijah maše v navzočnosti vernikov zaradi slabe epidemiološke slike niso dovoljene. V ljubljanski nadškofiji so izjemoma dovoljene v župnijah, kjer župnik oceni, da epidemiološke razmere to dopuščajo, in med delovniki. V cerkvah je sicer na 30 kvadratnih metrih lahko le ena oseba, izjemoma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Škofje so vernike pozvali, naj božična bogoslužja letos spremljajo po televiziji in radiu. Na Televiziji Slovenija 1 si bodo mašo lahko ogledali danes opolnoči. V ljubljanski stolnici jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Papež Frančišekbo danes polnočnico vodil v baziliki Svetega Petra v Vatikanu. Začela se bo ob 19.30.