Kristjani praznovanje božiča začeli s polnočnico: 'Sveta noč je božji nagovor za vsakega od nas'

Novorojeni Jezus bo začel postavljati vprašanja, morda celo zelo zahtevna in neprijetna, ob katerih se bomo znašli v zadregi, je v pridigi dejal nadškof Stanislav Zore ."A ob teh vprašanjih bomo odpirali srca in domove, iskanje odgovorov bo tudi nas usmerilo na pot srečanja z ljudmi, v katerih nas Jezus prosi, naj poskrbimo zanj, naj bomo pozorni do njega," je nadaljeval. Po njegovih besedah bomo šele pod pogojem, če bomo na tej poti prišli do drugih, v resnici tudi prišli do tistega samega sebe, v katerem je dovolj prostora, da sprejme Boga, ki ga prosi za prebivališče in prenočišče.

Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa je v pridigi poudaril, da je sveta noč božji nagovor za vsakega od nas."Lahko ostanemo zaprti vsak v svojem svetu, vsak s svojimi idejami in načrti. Lahko pa svoje srce odpremo, da nas doseže veselo oznanilo, da nas doseže luč, ki s seboj prinaša tudi mir," je povedal. Izrazil je željo, da bi vsak od nas "vsaj malo začutil to vstopanje luči, ki preganja našo temo, da bi vsak začutil v globini svojega srca mir, ki ga svet ne more dati, da bi tako bilo manj nesoglasij in napetosti med nami, več pa konkretnih znamenj ljubezni in dobrote".

Papež Frančišek je na sveti večer vodil polnočnico v baziliki svetega Petra v Vatikanu in v nagovoru pozval k ljubezni do bližnjega. Danes bo z balkona papeške palače podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu oziroma urbi et orbi. V njem bo verjetno tako kot običajno pozval k miru na svetu. Papež tradicionalno blagoslovi mesto Rim in svet dvakrat letno, in sicer za veliko noč in božič, ki sta največja krščanska praznika.