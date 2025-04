'Vstal je od mrtvih': kristjani praznujejo največji krščanski praznik

Na velikonočno jutro se po tradicionalnem običaju mnogi v krogu družine zberejo ob velikonočnem zajtrku, za katerega so najbolj značilni pirhi, potica, šunka in hren. Po katoliških cerkvah pred tem pripravijo jutranje vstajenjske procesije, praznične maše pa potekajo ves dan. Slovesna bogoslužja in liturgija potekajo tudi v evangeličanskih in pravoslavnih cerkvah.