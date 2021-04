Kristjani praznujejo veliko noč, maše brez vernikov

Velika noč je praznik veselja in upanja. Kristjani izražajo veselje z vzklikom aleluja, ki izhaja iz hebrejskih besed hallelu in Yah, kar pomeni slavite Jahveja, torej Boga, so zapisali v katoliški cerkvi na Slovenskem.

Zjutraj običajno potekajo vstajenjske maše s procesijami, ki pa so letos zaradi epidemije odpadle. Duhovniki so ob 8. uri zvonili z vsemi zvonovi in tako vernike po domovih povabili k velikonočnemu zajtrku, ki ga sestavljajo jedi, blagoslovljene na veliko soboto. Velikonočno mašo bodo vodili v svojih zaprtih župnijskih cerkvah.