Slovenija

Kristjani s polnočnicami pričakali božič

Ljubljana/Vatikan, 25. 12. 2025 07.19 pred 50 minutami 4 min branja 3

Avtor:
STA
Polnočnica v ljubljanski stolnici

Kristjani po vsem svetu so pri polnočnih mašah z molitvijo, pesmijo in branjem svetopisemskih odlomkov pričakali božič. Slovesna bogoslužja so potekala v duhu miru, upanja in povezanosti. Predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je v pridigi med drugim pozval k zavrnitvi vseh oblik nasilja ter k medsebojnemu spoštovanju in dialogu.

V svoji pridigi v novomeški stolnici je predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje dejal, da božič ni zgolj romantična pripoved ali čustveno ganljiv spomin, ampak gre za neposreden prihod Boga, tukaj in zdaj. S tem je Bog pokazal, da ni zgolj oddaljen opazovalec sveta, temveč da vstopa v našo krhkost in negotovost človeškega bivanja, med drugim tudi zato, da bi povedal, da nobena tema ni pretemna in da nobeno življenje v njegovih očeh ni prezrto, je dejal.

Božično sporočilo miru je po ocenah škofa danes skrajno aktualno - "ne samo v svetu, zaznamovanem z vojnami in krvavimi konflikti, temveč tudi v našem okolju, družinah, na delovnih mestih in v javnem prostoru". "Prevečkrat se namreč srečujemo z grobostjo, izključevanjem, z govorom, ki rani, in z dejanji, ki poglabljajo razdeljenost. Zato ne ostanimo brezbrižni do tega, kar se dogaja okoli nas. Božično oznanilo nas kliče, da zavrnemo vsako obliko nasilja, ne le fizičnega, temveč tudi besednega, kulturnega in simbolnega," je pozval.

Podobno kot je to med mašo za domovino v torek storil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, je Saje pozval k spoštovanju življenja. "Od spočetja do naravne smrti ima vsak človek dostojanstvo, ki ga nihče nima pravice vzeti. Ob demografskih statistikah in stanju v naši družbi moramo to besedo slišati še posebej resno. Potrebujemo več podpore življenju, družinam in mladim, ki se odločajo za življenje," je pozval.

Po Sajetovih besedah je treba krepiti tudi strukture in pobude, ki varujejo življenje in dostojanstvo človeka - od zdravstvenega sistema, socialnih služb, vzgoje in izobraževanja, do konkretnih solidarnostnih mrež. Pri tem je dodal, da spoštovanje življenja ni ideološko vprašanje, temveč vprašanje civilizacijske zrelosti in človečnosti.

Na koncu je še pozval, naj se na božič ne pozabi na vse uboge in ranjene, na tiste, ki trpijo zaradi bolezni, osamljenosti, krivic, vojn, migracij in revščine: "Spomnimo pa se tudi vseh, ki v teh dneh delajo, ko drugi praznujemo: zdravstvenih delavcev, reševalcev, policistov, vojakov, gasilcev, delavcev v domovih za starejše, v energetiki in drugod. Njihova služba je pogosto nevidna, a izjemno dragocena. V njih se udejanja tiha solidarnost, ki drži svet pokonci."

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore
Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore
FOTO: Bobo

Po besedah ljubljanskega nadškofa Zoreta je bilo Jezusovo rojstvo zgodovinski dogodek, kakšnega do takrat še ni bilo in ga tudi nikdar več ne bo. "S svojim rojstvom je Jezus tako močno vstopil v svet, da ostaja navzoč v svetu do konca sveta," je dejal med pridigo v ljubljanski stolnici.

Ob božiču je povabil vse, da se podajo na pot pogovora s seboj, z Bogom in svojimi najbližjimi. "Podajmo se v vse skrite kotičke, priznajmo vse sence in jih sprejmimo, da jih bo prava luč, ki prihaja na svet, s svojo svetlobo mogla odrešiti," je pozval.

Mir in tišino nadomestila hrup in hiter tempo življenja

Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa je v pridigi med polnočnico v mariborski stolnici spomnil na mir in tišino, v katerima se je pred več kot 2000 leti rodil Jezus. Ugotovil je, da je danes precej drugače, saj sodobnega človeka obdajata hrup in hiter tempo življenja, pri čemer pa obstaja nevarnost, da postane del množice, ki brezciljno drvi, pri tem pa si ne postavlja osnovnih življenjskih vprašanj.

Božične maše bodo potekale tudi skozi ves današnji dan. Zore bo imel osrednjo mašo ob 9. uri v ljubljanski stolnici, Cvikl in Saje pa ob 10. uri v mariborski oz. novomeški stolnici. Osrednje evangeličansko božično bogoslužje bo ob 10. uri v evangeličanski cerkvi v Bodoncih, vodil ga bo evangeličanski duhovnik Simon Sever.

"Zavedajmo se nevarnosti, da se v takšnih okoliščinah ljudje hitro lahko navdušimo nad idejami in izbiramo poti, ki so lahko pogubne in so nam in vsej družbi v škodo, ker niso v skladu z dostojanstvom človeka. Tudi zaradi tega je vsaka 'sveta' in hkrati 'tiha' noč še kako dragocena za vsakega od nas, da bi znova in znova v tišini znali iskati in najti pravo orientacijo in sprejemati prave odločitve za našo srečno prihodnost," je dejal.

V duhu solidarnosti je pozval, naj se "v molitvi spomnimo na vojno Ukrajini, na katero smo se že kar navadili, pa tudi še na nešteto drugih kriznih območij po svetu, kjer ljudje trpijo". "Naj vsem tem božje dete, ki je knez miru, prinese čim prej mir in varnost, po čemer tako zelo hrepenijo. Za vsakega od nas pa naj bosta sveta noč in božični praznik novo vabilo, da sprejmemo ponujeni božji dar, da sprejmemo luč, ki je zasvetila sredi noči," je dodal.

Božična maša tudi v baziliki svetega Petra

Papež Leon XIV. bo osrednjo božično mašo vodil v baziliki svetega Petra ob 10. uri, opoldne pa bo podelil tradicionalni božični blagoslov mestu in svetu - urbi et orbi.

Božič velja za drugi največji krščanski praznik. O Jezusovem rojstvu govori Sveto pismo, ki navaja, da se je Jezus rodil tesarju Jožefu in njegovi ženi Mariji v majhnem mestu Betlehem. Po zapisu je Marija rojeno dete povila in položila v jasli hleva, kjer so ga obiskovali tisti, ki so verjeli, da se je rodil odrešenik. Motiv deteta v jaslih hleva je tudi osrednji motiv jaslic.

25. decembra, ki je v Sloveniji leta 1989 po več desetletjih znova postal dela prost dan, božič obeležujejo katoliški in evangeličanski verniki. Del pravoslavnih vernikov, med drugim verniki Srbske pravoslavne cerkve, pa ga zaradi uporabe drugačnega koledarja praznuje 7. januarja.

božič polnočnica praznik kristjani

voja
25. 12. 2025 08.18
Božič, se piše z veliko začetnico!
AshBurton
25. 12. 2025 08.04
Ce par let je lahko naslov:nekaj 10 kristjanov pricakalo bozic ce bote se naprej delali tako sranje!!!
Spijuniro Golubiro
25. 12. 2025 08.00
Pri ponoučnicah sn tud biu. In to do 7 zjutri.
