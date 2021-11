Kristjani z adventom začenjajo priprave na božič

Z adventnim časom v Katoliški cerkvi začenjajo tudi novo cerkveno leto ter neposredno pripravo na božič. "Jezusovo rojstvo in prazniki, ki mu sledijo so priložnost za poglobitev vere. Veselje ob novorojenem pomeni veselje ob novem življenju in lahko simbolično nagovarja tudi k radosti nad lastnim življenjem," so zapisali v Slovenski škofovski konferenci.