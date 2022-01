Sveti trije kralji, pričakovanje božiča in kopanje v ledeno mrzli vodi

Velik del kristjanov praznuje svete tri kralje, praznik, ki je v številnih državah, med drugim v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, dela prost dan. Nekateri pravoslavni verniki se s tradicionalnimi skoki v hladno vodo spominjajo Jezusovega krsta, medtem ko za večino pravoslavnih kristjanov dan mineva v pričakovanju božiča.

Večji del kristjanov danes obeležuje praznik Gospodovega razglašenja, imenovan tudi praznik svetih treh kraljev. Z njim se spominjajo prihoda kraljevih odposlancev, ki so prišli v Betlehem preverit, ali se je na božič res rodil odrešenik. Po ljudskem izročilu so za praznik značilni koledniki. Ti so danes obiskali tudi visoke predstavnike države.

Praznik svetih treh kraljev, 6. januar, je povezan z zapisom v Svetem pismu, da je vladar Judeje Herod poslal učenjake preverit, ali se je res rodil obljubljeni odrešenik. Njihovo število ni navedeno. Matejev evangelij navaja le, da so novorojenemu detetu prinesli troje daril, in sicer zlato, kadilo in miro. Od tod izvira sklep, da so bili darovalci trije, iz legend pa izhajajo tudi njihova imena - Gašper, Miha in Boltežar. Na predvečer praznika je v navadi kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše. Na vhodna vrata tudi napišejo začetnice imen treh kraljev, skupaj z letnico novega leta, denimo 20 + G + M + B + 22. V nekaterih državah je praznik svetih treh kraljev dela prost dan, med drugim v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Tudi za ta praznik slovensko ljudsko izročilo pozna značilno kulinariko. Tako je moral biti denimo vse od božiča do svetih treh kraljev na mizi božični kruh ali pa so tako kot za božični večer in za silvestrovo tudi za predvečer svetih treh kraljev spekli nov hlebec in ga pokrili s prtičkom. Ponekod so ga zato poimenovali poprtnik. Na Dolenjskem otrokom ponekod še vedno spečejo podobnjake, ki jim rečejo tičke ali golobice.

icon-expand Pravoslavna cerkev v Ljubljani FOTO: Shutterstock

Pravoslavni kristjani obeležujejo badnji dan Slavijo tudi pravoslavni kristjani, danes namreč obeležujejo t. i. badnji dan, ob koncu katerega bodo pričakali božič. V običajnih razmerah v pravoslavnih cerkvah dan pred božičem posvetijo in razdelijo badnjake oziroma slamo in hrastove veje. Te verniki odnesejo domov, jih zažgejo ter v družinskem krogu in molitvi pričakajo božič. Letos bo drugače. Zaradi epidemioloških ukrepov posvetitev badnjaka ne bo potekala v navzočnosti vernikov, pač pa ga bodo lahko ti čez dan prevzeli v cerkvi. Osrednja liturgija bo v petek dopoldne. Kot je povedal paroh Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani Borislav Livopoljac, bodo pravoslavni verniki božič praznovali z enako vnemo kot v preteklih letih, a ob spoštljivem upoštevanju vseh ukrepov, ki veljajo za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. Med drugim bodo v cerkvah preverjali izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljen ali testiran (PCT).

Del pravoslavnih vernikov božič praznuje pozneje od katoliških in evangeličanskih, saj še vedno uporabljajo julijanski koledar, ki za gregorijanskim koledarjem zaostaja 13 dni. Božič tako praznujejo 7. januarja. Na omenjeni praznik se pripravljajo s šesttedenskim postom, ki se končuje danes in je namenjen predvsem notranji pripravi na rojstvo odrešenika. Istočasno z verniki Srbske pravoslavne cerkve božič 7. januarja praznujejo tudi verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile.

Številni pravoslavni verniki praznujejo Gospodovo razglašenje Pravoslavni kristjani v Grčiji, na Cipru in v Bolgariji so danes praznik Gospodovega razglašenja, ko se spominjajo Jezusovega krsta, zaznamovali s tradicionalnimi skoki v hladno vodo. Praznovanje je sicer v večjih mestnih središčih zaradi pandemije covida-19 močno omejeno.

icon-expand Praznik Gospodovega razglašenja v Turčiji FOTO: AP