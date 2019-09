Krisu na pomoč priskočili tudi obsojenci z Doba: 'Tudi zaporniki smo ljudje'

Da dobrodelnost res ne pozna meja in da so ljudje lahko srčni, četudi so v preteklosti storili napako oz. slabo dejanje, pa dokazujejo obsojenci na Dobu. Med tistimi, ki so z zbiranjem sredstev nesebično priskočili na pomoč Krisu, so namreč tudi zaporniki iz 4., 5. in 6. oddelka zapora.

'Tudi zaporniki smo ljudje'

Pobudnik ideje naj bi bil obsojenec, katerega soproga je v soboto poklicala v naše uredništvo, danes pa smo z njim govorili tudi mi, saj je zaradi obiska pri zdravniku lahko zapustil zapor.

Kot nam je povedal, so za Krisa izvedeli prek televizije, z zbiranjem denarja zanj pa so začeli v četrtek. "Izdelal sem nekakšno posodo, kantico, v katero je vsak, ki je želel, prispeval nekaj denarja. Nekateri po deset, dvajset ali celo petdeset evrov. Če delaš v zaporu, konec meseca dobiš 100 ali 150 evrov, ljudje so pač dali, kolikor so lahko. Najprej smo to počeli samo v četrtem bloku, potem so se nam pridružili še v petem in šestem."

Odziv je bil po njegovih besedah zelo dober, idejo za zbiranje denarja so pohvalili tako obsojenci kot pravosodni policisti in vodstvo.

Sam je sicer v zaporu že šest let, pred njim je še eno leto. Razlog: nasilništvo. "Počel sem neumnosti, večkrat sem se stepel, tudi s policisti oz. kriminalisti," prizna.

Na vprašanje, zakaj se je odločil, da sproži to akcijo, pa je odvrnil: "Tudi zaporniki smo ljudje in imamo otroke. Sam imam tri. Ljudje naj vejo, da četudi smo v zaporu, to ne pomeni, da smo vsi pokvarjeni in največji zločinci."

Z zbiranjem denarja nameravajo zaključiti jutri. Kolikšen znesek se je nabral v škatli, naš sogovornik ne ve natančno, a predvideva, da kakšnih 900 oz. tisoč evrov.