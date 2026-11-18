Ranljivost Java4Shell lahko v določenih izvajalnih okoljih Java napadalcu pod določenimi pogoji omogoči, da na daljavo in brez predhodne prijave izvede kodo s pravicami prizadete aplikacije. Posledice lahko vključujejo razkritje občutljivih podatkov, prevzem nadzora nad aplikacijo ali motnje v delovanju storitev.

Podjetje Oracle in projekt OpenJDK sta varnostne popravke izdala v torek.

Zavezanci naj na podlagi danes izdane odredbe identificirajo aplikacije ter omrežne in informacijske sisteme, ki uporabljajo Javo, vključno z izdelki z vgrajenim izvajalnim okoljem. Pri tem naj prednostno pregledajo aplikacije, ki dostopne prek interneta, ter storitve za upravljanje identitet in preverjanje pristnosti, so v sporočilu za javnost zapisali na Uradu vlade RS za informacijsko varnost.

Prizadetost naj preverijo glede na dejansko uporabljeno različico Jave, konfiguracijo sistema in varnostna obvestila proizvajalca. Če zavezanci prizadetosti v predpisanem roku ne morejo zanesljivo izključiti, naj namestitev do zaključka preverjanja obravnavajo kot potencialno prizadeto in uvedejo začasne zaščitne ukrepe.

Rok za izvedbo je 24 ur od vročitve odredbe, poudarjajo na vladnem uradu.

V prizadetih namestitvah morajo zavezanci uporabiti varnostni popravek proizvajalca oziroma vzdrževalca. Po posodobitvi naj ponovno zaženejo prizadete procese Java oz. ponovno vzpostavijo vsebnike iz posodobljenih slik. Nato naj preverijo, ali aplikacije dejansko uporabljajo popravljeno izvajalno okolje in ali storitve pravilno delujejo.

Rok za izvedbo je 48 ur od vročitve odredbe za aplikacije in sisteme, dostopne prek interneta, ter sedem dni za druge aplikacije in sisteme. Če popravek za zadevno distribucijo ali izdelek še ni na voljo, začne rok teči, ko je popravek na voljo. Do njegove namestitve naj zavezanci izvajajo začasne zaščitne ukrepe, so pojasnili.

V primeru, da takojšnja namestitev popravkov ni mogoča naj zavezanci po preverjanju združljivosti in vpliva na delovanje začasno izključijo ranljivo funkcionalnost v prizadetih procesih Java ter preverijo, ali je ukrep uveljavljen. Dostop do izpostavljenih storitev je treba omejiti na nujne uporabnike in sisteme, če to dopušča zagotavljanje nujnih storitev.

Če ranljive funkcionalnosti ni mogoče izključiti ali učinkovitosti ukrepa ni mogoče potrditi, naj prizadete aplikacije oziroma sisteme izolirajo od javnih omrežij in omejijo dostop iz drugih nezaupanja vrednih virov.

Začasne ukrepe naj zavezanci uvedejo nemudoma, najpozneje v 24 urah od ugotovitve. Izvajati jih je treba do preverjene namestitve popravkov.

Zavezanci naj spremljajo varnostna obvestila proizvajalcev, vzdrževalcev in pristojne skupine za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti (CSIRT). Pomembne incidente naj priglasijo pristojni skupini CSIRT, torej SIGOV-CERT ali SI-CERT.