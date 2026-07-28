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Kritične surovine: zakladi prihodnosti, ki jih pogosto mečemo v smeti

Ljubljana, 28. 07. 2026 19.52 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Janez Usenik
Kritične surovine

So zakladi, za katere se danes med seboj bojujejo države, mi pa jih mečemo v smeti, ker se ne zavedamo njihove vrednosti. Govorimo o t. i. kritičnih surovinah. Znanstveniki zdaj želijo predvsem mladim odpreti oči in jim povedati, kaj so to kritične surovine. Šolarje in dijake bodo pozvali, naj raziskujejo svet redkih elementov in se zavedajo, da lahko nekaj, kar je videti kot navaden pesek, spremeni svet.

kritične surovine recikliranje elektronski odpadki znanost okolje

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KOMENTARJI1

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Slavko BabIč
28. 07. 2026 21.22
Kaj vi bluzite na teh znanstvenih inštitutih! Če bi bilo recikliranje rentabilno, se ga bi že zdavnaj lotili!
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