Kritične surovine: zakladi prihodnosti, ki jih pogosto mečemo v smeti

So zakladi, za katere se danes med seboj bojujejo države, mi pa jih mečemo v smeti, ker se ne zavedamo njihove vrednosti. Govorimo o t. i. kritičnih surovinah. Znanstveniki zdaj želijo predvsem mladim odpreti oči in jim povedati, kaj so to kritične surovine. Šolarje in dijake bodo pozvali, naj raziskujejo svet redkih elementov in se zavedajo, da lahko nekaj, kar je videti kot navaden pesek, spremeni svet.