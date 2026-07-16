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Slovenija

Kritični do predloga zakona o Skoku: 'Kje je strokovna in javna razprava?'

Ljubljana, 16. 07. 2026 16.11 pred 1 uro 3 min branja 56

Avtor:
M.P.
Sodišče

Vlada je potrdila predlog zakona o t. i. Skoku, ki bi po zagotovilih predsednika Demokratov Anžeta Logarja in ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča učinkovito urejal pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, tudi postopki pa bi bili z njim hitrejši. A že takoj po njegovi predstavitvi so naleteli na prve kritike, med katerimi številne neodvisne institucije opozarjajo na neustreznost vodenja zakonodajnega postopka ter nujnost strokovne in javne razprave.

Prvi mož Demokratov Anže Logar in pravosodni minister iz njegovih vrst Mihael Zupančič sta po današnjem sprejetju predloga zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok) na vladi stopila pred kamere in predstavila njegove podrobnosti.

Prepričana sta, da zakon oblikuje "ekosistem uspešnega in učinkovitega pregona zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in kriminaliteto belih ovratnikov". Z njim pa naj bi po njunih besedah začrtali tudi jasno linijo od Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) do specializiranega sodišča.

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Ob tem je Logar puščico, še preden bi do prvih odzivov sploh prišlo, že usmeril v morebitne nasprotnike predlaganega zakona, saj bodo po njegovem mnenju zakon kritizirali oz. izražali dvom vanj prav tisti, "ki so zadovoljni s statusom quo".

Nedolgo po njegovem nastopu pred kamerami se je s kritikami oglasilo več neodvisnih institucij.

'Nujna bi bila zadostna in pravočasna strokovna ter javna razprava'

Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek, predsednica Računskega sodišča RS Jana Ahčin, Katarina Bervar Sternad s Komisije za preprečevanje korupcije, informacijska pooblaščenka Jelena Virant Burnik in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik so izpostavili predvsem neustreznost vodenja zakonodajnega postopka v primeru predloga zakona o Skoku.

Jasni so, da je pred vsemi zakonodajnimi spremembami, še posebej pa tako korenitimi, kot jih predvideva omenjeni predlog zakona, nujna zadostna in pravočasna strokovna ter javna razprava. "A to se v tem primeru ni zgodilo," so poudarili v skupni izjavi.

"Pristojne institucije in zainteresirana javnost v proces sprememb niso bile vključene in niti z njim seznanjene, niti ni znano, kateri strokovnjaki so pri njegovi pripravi dejansko sodelovali. S tem so bila kršena tako pravila Poslovnika vlade, ki določajo sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov, kot tudi Resolucija o normativni dejavnosti," so opozorili.

Računsko sodišče
Računsko sodišče
FOTO: Bobo

Tako Logar kot Zupančič sta sicer na novinarski konferenci zagotovila, da so zakon pripravili v sodelovanju s tožilci, sodniki in tudi odvetniki, a da razprava ni potekala na očeh javnosti, poimenovali pa da jih niso, ker niso želeli biti izpostavljeni.

Spomnili na primer Šutarjevega zakona

V institucijah še pred začetkom obravnave predloga v državnem zboru pričakujejo, da bo omogočen ustrezen čas za strokovno in javno razpravo o predlaganih sistemskih spremembah ter nato ustrezne popravke predloga zakona, da bodo spremembe lahko dejansko prinesle pozitivne spremembe. V prihodnje pa sicer pričakujejo, da se takšna razprava odpre že ob samem načrtovanju sprememb.

"Da hitro spreminjanje kompleksnih materij praviloma ne prinaša ustreznih in ustavno skladnih rešitev, so v preteklosti že pokazali podobni primeri, na primer Šutarjev zakon in drugi omnibus zakoni," so spomnili. Zupančič je sicer na novinarski konferenci zagotovil, da zakon, ki so ga sprejeli na vladi, prinaša rešitve, ki niso v nasprotju z ustavo, kar da je bila tudi ena od njegovih prioritet pri pripravi zakona.

Neodvisne institucije sicer poudarjajo, da je nujno, da se tovrstni zakoni sprejemajo v rednem zakonodajnem postopku, ki omogoča javno razpravo, nujni in skrajšani postopek pa se uporabljata le izjemoma, z jasno navedenimi argumenti, zakaj se zakon sprejema po nerednem postopku.

To po njihovih besedah izrecno poudarja tudi Posodobljeni seznam meril vladavine prava, ki ga je decembra 2025 sprejela Beneška komisija za demokracijo skozi pravo. V njem je namreč zapisano, da je kakovost zakonodaje neposredno odvisna od kakovosti zakonodajnega postopka, ki mora biti pregleden, vključujoč in demokratičen.

"Smiselna in pravočasna javna razprava tako ni zgolj formalnost, temveč bistven element demokratične družbe, saj javnosti omogoča sodelovanje pri oblikovanju javnih politik in vplivanje na njihovo končno vsebino," so še jasni.

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KOMENTARJI56

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Janik1111
16. 07. 2026 18.02
>To bo SKOK v prazen bazen, na glavo seveda.
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+2
2 0
Razumnež
16. 07. 2026 18.01
Ni popuščanja ..... GREMO !!
Odgovori
-1
0 1
Uporabnik1536341
16. 07. 2026 17.56
Ravno ta blefer Logar izpolnjuje ukaze ljubljenega,vse po vzoru Orbana.Seveda bodo grešnike iskali pri nasprotnikih.Vsi,ki podpirajo to vlado bodo zaščiteni...
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+2
4 2
Bolfenk2
16. 07. 2026 17.54
Pogrešam pa danes članek z dnevno dozo pljuvanja po stranki Resnica in po Stevotu.
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-1
3 4
biggie33
16. 07. 2026 17.52
Če bi bil levičar, bi bil zaskrbljen..
Odgovori
+6
6 0
sioxxos
16. 07. 2026 17.51
Nasprotniki tega predloga zakona o SKOKU so ali lobomotizirani od levičarskih mafijskih medijev in niso več zmožni trezne presoje ali pa so uporabniki mafijskih privilegijev oz pokradenega denarja. Vsakdo pri zdravi pameti bi moral podpreti borbo zoper korupcijo oz organiziran kriminal, kritizirali pa jih bomo, če bodo neuspešni. Tako pa eni še kar naprej Janša gor, Janša dol plus, da je to brez veze. Prejšnja vlada je mižala pred lastno korupcijo, vsi vemo, da je korupcije v izobilju, sedaj, ko pa je postavljen prvi temelj za pregon korupcije, pa predvsem levi volilci spet cvilijo,pa četudi mafija krade vsem, tudi njim. Ni vam pomoči, levaki. Vam je očitno pomembno samo to, da so vaši kaviar levičarji na oblasti, pa če vam standard življenja še tako pade. Kaj se sploh zavedate, kako so vas poneumili?
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-1
4 5
grumf
16. 07. 2026 17.53
Upam, da mate prav pa da ne bomo spet vsi razočarani..
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
16. 07. 2026 17.51
Levičarjem se meša od strahu, ker se bo nova vlada resno lotila korupcije. Je Black Cube razkril kakšni lopovi so.
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+1
5 4
grumf
16. 07. 2026 17.54
Jp, in eni (korupcija) in drugi (najem tujih obveščevalcev za umazane posle). Najslabš je, da pol navijamo za ene ali druge..
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+3
4 1
kiropraktik
16. 07. 2026 17.49
" NEODVISNIM" se že tresejo hlače!
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-1
1 2
vednokontra
16. 07. 2026 17.46
Tudi če so bili v ZK, kar je v tistem času bila večina družbeno aktivnih, drugače so bila vrata zaprta. Vsi so komunizem obsodili, izstopili, zato so jih tudi procesirali in od takrat javno nastopajo proti komunizmu. Tovariš Kučan in FDV cvet okoli profesorjev in Levice pa ponovno zagovarja in propagira najbolj totalitarno in zločinsko ideologijo.
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+1
5 4
vednokontra
16. 07. 2026 17.42
Dobro napisano. Kaviar komunistom, nekoč združenih v Kučanov forum 21 ni v interesu preglednost, saj so v posnetkih lepo povedali, kako se krade, celo Vukovičeva je povedala za Bratušek koliko in kako krade. Kje so možje postave bili do sedaj???? Bomo videli če bo SKOK polovil in procesiral in 3,5 miljarde korupcije vsaj prepolovil. Nasprotovanja bodo silovita in glasna, najbolj glasni pa najbolj kradejo
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-6
3 9
minkica91
16. 07. 2026 17.46
nič ne bo, kot ponavadi, ali je vlada dala komando da ti ki so javno govorili o 10 procentih in krajah miljonov, zasliši policija in sodnija, seveda ne.
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+2
2 0
frenk7
16. 07. 2026 17.42
Blagor nam, ker imamo tako vlado in parlament, da lahko zaobide javno in strokovno razpravo o tako pomembnem dokumentu.
Odgovori
+10
11 1
Senzor
16. 07. 2026 17.40
Bivši levi twister obsoja politike, da so pokvarjenci. V času svojega delovanja je bil sam najbolj moralno izpirjen politik.
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+6
8 2
Anion6anion
16. 07. 2026 17.39
Najprej naj Logarja preiščejo kdo mu je financiral volilno kampanjo.
Odgovori
+6
9 3
bojer
16. 07. 2026 17.36
Komu le pride na misel javna obravnava? Vendarle so trenutno v parlamentu med predlagatelji najbolj strokovni in najpametnejši poslanci. Slovenci oziroma ostali slovenci jim ne sežejo niti do gležnjev.
Odgovori
+4
6 2
bobiv
16. 07. 2026 17.32
Ko lopovi preiskujejo lopovščine!?
Odgovori
+9
9 0
dinamit
16. 07. 2026 17.31
SdS KOMUNISTI v imenu demokracije uveljavljajo nov totalitarni režim. Po komunistično ...
Odgovori
+5
9 4
štrekeljc
16. 07. 2026 17.27
Javna razprava? Ljudje, tega ni več, zdaj spet živimo v komunistični diktaturi!
Odgovori
+1
7 6
JApajaDAja
16. 07. 2026 17.25
v pregonu kriminala ne sme obstajati katerikoli privilegij...ne politično ideološki in ne finančni !
Odgovori
+10
10 0
luckyss.1
16. 07. 2026 17.25
Bratušek menda krade kot sraka...
Odgovori
-4
5 9
dinamit
16. 07. 2026 17.23
Nažalost ne morem objaviti komentarja, ker vsebuje neprimerne besede. Očitno se ne sme napisati nič proti SdS komunističnemu režimu. SdS je sestavljena iz samih bivših komunistov (Janša, Matoz, Hojs, Gorenak, Grims ...), ki ohranjanje vrednote starega režima
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+6
12 6
minkica91
16. 07. 2026 17.48
po mojem se bodo če že niso pobratili z jankovičem, kučanom in ostalimi kom.in social.prejšnjega režima, če ne bi jih vsaj preiskali, saj plačujemo drage organe, ki morajo to delati, če ne morejo, pa naj bodo doma.
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+1
1 0
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