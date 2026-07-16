Kritični do predloga zakona o Skoku: 'Kje je strokovna in javna razprava?'

Prvi mož Demokratov Anže Logar in pravosodni minister iz njegovih vrst Mihael Zupančič sta po današnjem sprejetju predloga zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok) na vladi stopila pred kamere in predstavila njegove podrobnosti. Prepričana sta, da zakon oblikuje "ekosistem uspešnega in učinkovitega pregona zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in kriminaliteto belih ovratnikov". Z njim pa naj bi po njunih besedah začrtali tudi jasno linijo od Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) do specializiranega sodišča.

Ob tem je Logar puščico, še preden bi do prvih odzivov sploh prišlo, že usmeril v morebitne nasprotnike predlaganega zakona, saj bodo po njegovem mnenju zakon kritizirali oz. izražali dvom vanj prav tisti, "ki so zadovoljni s statusom quo". Nedolgo po njegovem nastopu pred kamerami se je s kritikami oglasilo več neodvisnih institucij.

'Nujna bi bila zadostna in pravočasna strokovna ter javna razprava'

Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek, predsednica Računskega sodišča RS Jana Ahčin, Katarina Bervar Sternad s Komisije za preprečevanje korupcije, informacijska pooblaščenka Jelena Virant Burnik in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik so izpostavili predvsem neustreznost vodenja zakonodajnega postopka v primeru predloga zakona o Skoku. Jasni so, da je pred vsemi zakonodajnimi spremembami, še posebej pa tako korenitimi, kot jih predvideva omenjeni predlog zakona, nujna zadostna in pravočasna strokovna ter javna razprava. "A to se v tem primeru ni zgodilo," so poudarili v skupni izjavi. "Pristojne institucije in zainteresirana javnost v proces sprememb niso bile vključene in niti z njim seznanjene, niti ni znano, kateri strokovnjaki so pri njegovi pripravi dejansko sodelovali. S tem so bila kršena tako pravila Poslovnika vlade, ki določajo sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov, kot tudi Resolucija o normativni dejavnosti," so opozorili.

Računsko sodišče FOTO: Bobo

Tako Logar kot Zupančič sta sicer na novinarski konferenci zagotovila, da so zakon pripravili v sodelovanju s tožilci, sodniki in tudi odvetniki, a da razprava ni potekala na očeh javnosti, poimenovali pa da jih niso, ker niso želeli biti izpostavljeni.

Spomnili na primer Šutarjevega zakona