'Kritike dela sodišč so presegle mejo sprejemljivega'

"V luči dogodkov v tem tednu" predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević ponovno opozarja na spoštljiv odnos do sodne veje oblasti in sodnikov kot funkcionarjev pri opravljanju njihovega poklica. " Nezadovoljstvo z delom sodišča v posamezni zadevi ne sme voditi v oviranje dela sodišč ter v diskreditacijo in spodkopavanje zaupanja v sodstvo in pravno državo preko širjenja zlonamernih anonimnih pisanj, " je zapisal v sporočilu.

Ocenil je tudi, da je v sodnih postopkih še "na stotine ljudi", ki tam ne bi smeli biti, če ne zaradi drugega, zato ker postopki trajajo predolgo. Po drugi strani v postopkih ni nekaterih, ki bi morali biti. Zato se bodo borili še naprej, je dejal in pozval ljudi, naj uporabijo svoj glas.

Nekaj spletnih portalov je že konec prejšnjega tedna objavilo anonimno pismo o razmerah na celjskem sodišču, iz katerega izhaja, da naj bi bila sodba obtoženim v zadevi Trenta že spisana. Na sodišču so pojasnili, da od njih niso ušli nobeni dokumenti, pri domnevnem osnutku obsodilne sodbe pa je šlo po njihovi oceni za čisto ponarejanje.

Tudi predsednica sodnega senata Cvetka Posilovič je ob koncu torkovega naroka zanikala, da bi bila sodba že spisana. Danes pa je znova ponovila, da odločitev senata temelji izključno na skrbni in vestni presoji vseh dokazov, ki so bili podani na javnih obravnavah in da nobenega vpliva niso imeli ne mediji, članki, pisanja, niti shodi, na katerem so bili večkrat priča tudi sovražnemu govoru. "In kar je še posebej zaskrbljujoče, je ta prihajal tudi iz ust predstavnikov politike z namenom, da se diskreditira neodvisno sodstvo. Osnovni imperativ sodniškega poslanstva je skrbna in objektivna presoja vsakega primera. In prepričana sem, da tako ravnajo vsi moji kolegi. Ki pa niso nezmotljivi, zato je tudi možna presoja na drugih stopnjah," je opozorila.

Se je pa zahvalila tožilcema in odvetnikom obtoženih za korekten odnos.