Kritike na napovedane davčne reforme: Gre za davčno maščevanje

Prvi poganjki davčnih sprememb v mandatu nove vlade so po besedah njenega predsednika Roberta Goloba zgolj popravljanje zakonodaje koalicije Janeza Janše. "Jasno smo izpostavili, da moramo v časih, ki prihajajo, tisti, ki imamo več, tudi prispevati več," pravi trenutni premier.

Janša pa je na spletu oster, da so levičarske vlade poguba za Slovenijo. Razpisal se je tudi prvak NSi Matej Tonin, češ da postaja vse bolj jasno, kakšna bo nova svoboda, ter da bo namesto uvedbe razvojne kapice vlada še naprej in na vse načine odganjala vse, ki niso povprečni.

Analizo sprememb je naredil tudi donedavni šef Finančne uprave RS Ivan Simič. Napisal je namreč blog z naslovom Davčna reforma kot davčno maščevanje.

Spomnimo

Vlada namreč namerava stopnjo splošne olajšave zvišati na 5000 evrov, obenem širi cenzus za splošno dodatno olajšavo in uvaja novo olajšavo za mlade. Golob pravi, da je to eden od ukrepov, s katerim nameravajo mlade spodbuditi do tega, da ne zapuščajo države, temveč da si dom ustvarijo v Sloveniji.

Vlada ob tem namerava dvigniti strop najvišjega dohodninskega razreda. Tako se bo s 45 odstotkov dvignil na 50 odstotkov. Do tega ukrepa je kritičen tudi ekonomist Marko Pahor, ki pravi: "Ugibam, da gre verjetno za nekaj, kar je všeč vladni stranki Levica." Ukrep se mu zdi nepotreben, a razume, da gre za populistično spremembo.