Kritiki reforme pri Mesecu: 'Ne pristajamo na revščino'

V Konfederaciji sindikatov zavarovalništva, sindikatu poštnih delavcev in sindikatu delavcev rudarstva in energetike se z novo pokojninsko reformo ne strinjajo in poudarjajo, da ne bodo pristali na "revščino v starosti".

Pred današnjim sestankom z ministrom za delo so v pozivu vlado znova pozvali, naj umakne domnevno sporne člene.

Kot pojasnjujejo, je reforma zanje nesprejemljiva, ker uvaja usklajevanje pokojnin z inflacijo in ne več z rastjo cen plač. "Ob upoštevanju sedanje rasti plač in inflacije (v zadnjih 20 letih) po izračunih, ki smo jih prejeli, pomeni, da vsaka pokojnina iz leta v leto pada po vrednosti. V praksi bi človek, ki je celotno kariero prejemal povprečno plačo, po 10 letih prejemanja pokojnine imel za 14,4 odstotka nižjo pokojnino kot človek, ki se upokoji 10 let kasneje ob prav tako konstantni povprečni plači," pravijo.